Taylor Swift

Yabancı Pop 16 Parça | 01:00:16 16 Parça | 01:00:16

Şarkılarıyla kendisine hayran bırakan ve birçok ödül almaya hak kazanmış olan Taylor Swift'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İstediğin her vakitte buradan Taylor'un eşsiz şarkılarını dinleyebilirsin...