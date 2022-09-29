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Yabancı Pop
Taylor Swift
Taylor Swift
Yabancı Pop
16 Parça | 01:00:16
Şarkılarıyla kendisine hayran bırakan ve birçok ödül almaya hak kazanmış olan Taylor Swift'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İstediğin her vakitte buradan Taylor'un eşsiz şarkılarını dinleyebilirsin...
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01
Blank Space
Taylor Swift
04:34
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02
I Knew You Were Trouble
Taylor Swift
03:41
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03
Style
Taylor Swift
03:47
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04
Willow (dancing Witch Version)
Taylor Swift
03:05
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05
Shake It Off
Taylor Swift
03:37
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06
You Belong With Me
Taylor Swift
03:48
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07
22
Taylor Swift
03:48
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08
Bad Blood Ft. Kendrick Lamar
Taylor Swift
03:17
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09
Call It What You Want
Taylor Swift
03:26
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10
Delicate
Taylor Swift
03:54
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