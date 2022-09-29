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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Taylor Swift
Taylor Swift

Taylor Swift

Yabancı Pop

16 Parça | 01:00:16
Şarkılarıyla kendisine hayran bırakan ve birçok ödül almaya hak kazanmış olan Taylor Swift'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İstediğin her vakitte buradan Taylor'un eşsiz şarkılarını dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Blank Space

Taylor Swift 04:34
02

I Knew You Were Trouble

Taylor Swift 03:41
03

Style

Taylor Swift 03:47
04

Willow (dancing Witch Version)

Taylor Swift 03:05
05

Shake It Off

Taylor Swift 03:37
06

You Belong With Me

Taylor Swift 03:48
07

22

Taylor Swift 03:48
08

Bad Blood Ft. Kendrick Lamar

Taylor Swift 03:17
09

Call It What You Want

Taylor Swift 03:26
10

Delicate

Taylor Swift 03:54
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