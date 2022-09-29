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Yabancı Pop
Tom Odell
Tom Odell
Yabancı Pop
11 Parça | 41:36
Kariyerine Another Love şarkısıyla başarılı bir başlangıç yapan Tom Odell'in şarkılarını senin için derledik. İşte Tom Odell'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Another Love
Tom Odell
03:26
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02
Wrong Crowd
Tom Odell
04:27
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03
Till I Lost
Tom Odell
03:37
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04
Supposed to Be
Tom Odell
03:34
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05
Sparrow
Tom Odell
04:55
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06
Sense
Tom Odell
04:26
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07
I Know
Tom Odell
03:51
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08
Heal
Tom Odell
03:13
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09
Entertainment
Tom Odell
03:28
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10
Can't Pretend
Tom Odell
03:39
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