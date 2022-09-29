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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Tom Odell
Tom Odell

Tom Odell

Yabancı Pop

11 Parça | 41:36
Kariyerine Another Love şarkısıyla başarılı bir başlangıç yapan Tom Odell'in şarkılarını senin için derledik. İşte Tom Odell'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Another Love

Tom Odell 03:26
02

Wrong Crowd

Tom Odell 04:27
03

Till I Lost

Tom Odell 03:37
04

Supposed to Be

Tom Odell 03:34
05

Sparrow

Tom Odell 04:55
06

Sense

Tom Odell 04:26
07

I Know

Tom Odell 03:51
08

Heal

Tom Odell 03:13
09

Entertainment

Tom Odell 03:28
10

Can't Pretend

Tom Odell 03:39
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