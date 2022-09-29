Tom Odell

Yabancı Pop 11 Parça | 41:36 11 Parça | 41:36

Kariyerine Another Love şarkısıyla başarılı bir başlangıç yapan Tom Odell'in şarkılarını senin için derledik. İşte Tom Odell'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...