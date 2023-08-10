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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Zara Larsson
Zara Larsson

Zara Larsson

Yabancı Pop

6 Parça | 17:11
"Lush Life" şarkısıyla pop dünyasında hakimiyet kurmuş ünlü popçu Zara Larsson'ın şarkılarını senin için derledik! İşte Zara Larsson'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

I Would Like

Zara Larsson 00:00
02

Can't Tame Her

Zara Larsson 03:17
03

Ain't My Fault

Zara Larsson 03:41
04

Lush Life

Zara Larsson 03:21
05

Ruin My Life

Zara Larsson 03:11
06

Uncover

Zara Larsson 03:41
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