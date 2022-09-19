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Yabancı Rock Çalma Listeleri

LP
AC/DC
Roxette
Metallica
Queen
The Eagles
Red Hot Chili Peppers
R.E.M.

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