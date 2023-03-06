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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Rock Coldplay
Coldplay

Coldplay

Yabancı Rock

5 Parça | 21:22
"Paradise" isimli şarkılarıyla hafızamıza kazınan ünlü rock grubu Coldplay'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Coldplay'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Adventure Of A Lifetime

Coldplay 04:13
02

Clocks

Coldplay 05:09
03

Flags

Coldplay 03:37
04

Hymn for The Weekend

Coldplay 03:43
05

Paradise

Coldplay 04:40
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