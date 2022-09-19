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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Rock LP
LP

LP

Yabancı Rock

14 Parça | 54:02
Tarzıyla son döneme damgasını vuran Lp'nin çok sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Lp'nin birbirinden güzel şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Cling To Me

LP 03:46
02

Good With You

LP 03:48
03

Lost On You

LP 04:32
04

Other People

LP 03:59
05

Recovery

LP 03:50
06

The One That You Love

LP 04:13
07

Tightrope

LP 03:34
08

No Witness

LP 03:30
09

Too Much

LP 04:29
10

When Where High

LP 03:54
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