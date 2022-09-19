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Müzik Türleri
Yabancı Rock
LP
LP
Yabancı Rock
14 Parça | 54:02
Tarzıyla son döneme damgasını vuran Lp'nin çok sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Lp'nin birbirinden güzel şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Cling To Me
LP
03:46
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02
Good With You
LP
03:48
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03
Lost On You
LP
04:32
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04
Other People
LP
03:59
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05
Recovery
LP
03:50
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06
The One That You Love
LP
04:13
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07
Tightrope
LP
03:34
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08
No Witness
LP
03:30
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09
Too Much
LP
04:29
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10
When Where High
LP
03:54
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