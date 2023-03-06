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Yabancı Rock
Maroon 5
Maroon 5
Yabancı Rock
6 Parça | 22:42
Grammy ödüllü ünlü Amreikan rock grubu Maroon 5'ın çok sevilen şarkılarını senin için derledik. İşte Maroon 5'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Memories
Maroon 5
03:15
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02
Animals
Maroon 5
03:49
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03
Girls Like You
Maroon 5
04:30
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04
One More Night
Maroon 5
03:43
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05
Sugar
Maroon 5
03:52
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06
Moves Like Jagger
Maroon 5
03:33
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