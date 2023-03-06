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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Rock Maroon 5
Maroon 5

Maroon 5

Yabancı Rock

6 Parça | 22:42
Grammy ödüllü ünlü Amreikan rock grubu Maroon 5'ın çok sevilen şarkılarını senin için derledik. İşte Maroon 5'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Memories

Maroon 5 03:15
02

Animals

Maroon 5 03:49
03

Girls Like You

Maroon 5 04:30
04

One More Night

Maroon 5 03:43
05

Sugar

Maroon 5 03:52
06

Moves Like Jagger

Maroon 5 03:33
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