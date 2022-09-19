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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Rock Metallica
Metallica

Metallica

Yabancı Rock

10 Parça | 01:00:34
Metallica'nın popüler şarkılarını senin için derledik. İşte Metallica'nın çok sevilen şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

One

Metallica 07:06
02

Die My Darling

Metallica 02:34
03

Enter Sandman

Metallica 05:27
04

Fade To Black

Metallica 06:54
05

Mama Said

Metallica 05:19
06

Master Of Puppets

Metallica 08:36
07

Nothing Else Matter

Metallica 06:36
08

Sad But True

Metallica 05:25
09

The Unforgiven

Metallica 06:27
10

Turn The Page

Metallica 06:10
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