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Yabancı Rock
Metallica
Metallica
Yabancı Rock
10 Parça | 01:00:34
Metallica'nın popüler şarkılarını senin için derledik. İşte Metallica'nın çok sevilen şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
One
Metallica
07:06
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02
Die My Darling
Metallica
02:34
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03
Enter Sandman
Metallica
05:27
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04
Fade To Black
Metallica
06:54
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05
Mama Said
Metallica
05:19
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06
Master Of Puppets
Metallica
08:36
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07
Nothing Else Matter
Metallica
06:36
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08
Sad But True
Metallica
05:25
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09
The Unforgiven
Metallica
06:27
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10
Turn The Page
Metallica
06:10
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