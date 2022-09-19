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Yabancı Rock
Queen
Queen
Yabancı Rock
10 Parça | 37:28
Efsaneleşmiş rock grupları arasında yerini alan Queen'in şarkılarını bu çalma listesinden istediğin her vakitte dinleyebilirsin. İşte Queen'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
We Will Rock You
Queen
02:02
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02
We Are The Champions
Queen
03:05
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03
Another One Bites The Dust
Queen
03:37
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04
Bohemian Rhapsody
Queen
05:54
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05
Don't Stop Me Now
Queen
03:31
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06
Good Old Fashioned Lover Boy
Queen
02:56
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07
I Want To Break Free
Queen
04:16
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08
Killer Queen
Queen
03:02
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09
Somebody To Love
Queen
04:57
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10
Under Pressure
Queen
04:08
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