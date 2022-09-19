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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Rock Queen
Queen

Queen

Yabancı Rock

10 Parça | 37:28
Efsaneleşmiş rock grupları arasında yerini alan Queen'in şarkılarını bu çalma listesinden istediğin her vakitte dinleyebilirsin. İşte Queen'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

We Will Rock You

Queen 02:02
02

We Are The Champions

Queen 03:05
03

Another One Bites The Dust

Queen 03:37
04

Bohemian Rhapsody

Queen 05:54
05

Don't Stop Me Now

Queen 03:31
06

Good Old Fashioned Lover Boy

Queen 02:56
07

I Want To Break Free

Queen 04:16
08

Killer Queen

Queen 03:02
09

Somebody To Love

Queen 04:57
10

Under Pressure

Queen 04:08
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