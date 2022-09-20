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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Rock Red Hot Chili Peppers
Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Yabancı Rock

10 Parça | 43:40
Red Hot Chili Peppers'ın "Californication" gibi çok sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Red Hot Chili Peppers'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Snow

Red Hot Chili Peppers 05:40
02

Black Summer

Red Hot Chili Peppers 03:52
03

By The Way With

Red Hot Chili Peppers 03:35
04

Can't Stop

Red Hot Chili Peppers 04:31
05

Dark Necessities

Red Hot Chili Peppers 05:01
06

Otherside

Red Hot Chili Peppers 04:19
07

Scar Tissue

Red Hot Chili Peppers 03:36
08

Under The Bridge

Red Hot Chili Peppers 04:26
09

Californication

Red Hot Chili Peppers 05:14
10

Road Trippin

Red Hot Chili Peppers 03:26
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