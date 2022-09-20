Red Hot Chili Peppers

Yabancı Rock 10 Parça | 43:40 10 Parça | 43:40

Red Hot Chili Peppers'ın "Californication" gibi çok sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Red Hot Chili Peppers'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...