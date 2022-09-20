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Yabancı Rock
Red Hot Chili Peppers
Red Hot Chili Peppers
Yabancı Rock
10 Parça | 43:40
Red Hot Chili Peppers'ın "Californication" gibi çok sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Red Hot Chili Peppers'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Snow
Red Hot Chili Peppers
05:40
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02
Black Summer
Red Hot Chili Peppers
03:52
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03
By The Way With
Red Hot Chili Peppers
03:35
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04
Can't Stop
Red Hot Chili Peppers
04:31
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05
Dark Necessities
Red Hot Chili Peppers
05:01
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06
Otherside
Red Hot Chili Peppers
04:19
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07
Scar Tissue
Red Hot Chili Peppers
03:36
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08
Under The Bridge
Red Hot Chili Peppers
04:26
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09
Californication
Red Hot Chili Peppers
05:14
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10
Road Trippin
Red Hot Chili Peppers
03:26
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