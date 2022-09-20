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Yabancı Rock
R.E.M.
R.E.M.
Yabancı Rock
9 Parça | 35:55
R.E.M. grubunun çok sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte "Losing My Religion" gibi efsaneleşmiş şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
It's The End The World
R.E.M.
04:11
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02
Drive
R.E.M.
04:32
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03
Everybody Hurts
R.E.M.
05:20
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04
Fall On Me
R.E.M.
02:52
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05
Losing My Religion
R.E.M.
04:28
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06
Orange Crush
R.E.M.
03:48
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07
Shiny Happy People
R.E.M.
03:44
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08
Stand
R.E.M.
03:10
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09
Try Not To Breathe
R.E.M.
03:50
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