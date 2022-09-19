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Yabancı Rock
Roxette
Roxette
Yabancı Rock
13 Parça | 55:38
90'lar dönemine damga vurmuş başarılı rock grubu Roxette'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Roxette'in çok sevilen şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Dressed For Success
Roxette
04:17
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02
Sleeping In My Car
Roxette
03:33
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03
Fading Like A Flower
Roxette
03:51
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04
How Do You Do
Roxette
03:11
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05
Joyride
Roxette
04:01
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06
The Look
Roxette
03:58
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07
You Don't Understand Me
Roxette
04:29
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08
Wish I Could Fly
Roxette
04:48
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09
Vulnerable
Roxette
04:26
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10
Spending My Time
Roxette
04:33
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