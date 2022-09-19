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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Rock Roxette
Roxette

Roxette

Yabancı Rock

13 Parça | 55:38
90'lar dönemine damga vurmuş başarılı rock grubu Roxette'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Roxette'in çok sevilen şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dressed For Success

Roxette 04:17
02

Sleeping In My Car

Roxette 03:33
03

Fading Like A Flower

Roxette 03:51
04

How Do You Do

Roxette 03:11
05

Joyride

Roxette 04:01
06

The Look

Roxette 03:58
07

You Don't Understand Me

Roxette 04:29
08

Wish I Could Fly

Roxette 04:48
09

Vulnerable

Roxette 04:26
10

Spending My Time

Roxette 04:33
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