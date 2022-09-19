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Yabancı Rock
The Eagles
The Eagles
Yabancı Rock
7 Parça | 33:10
"Hotel California" isimli şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş The Eagles rock grubunun şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte The Eagles'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Hotel California
Eagles
06:29
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02
I Can't Tell You Why
Eagles
04:54
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03
Life In The Fast Lane
Eagles
05:12
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04
Take It Easy
Eagles
03:34
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05
The Paceful Easy Feeling
Eagles
04:24
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06
New Kid In Town
Eagles
05:04
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07
One Of These
Eagles
03:33
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