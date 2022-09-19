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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Rock The Eagles
The Eagles

The Eagles

Yabancı Rock

7 Parça | 33:10
"Hotel California" isimli şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş The Eagles rock grubunun şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte The Eagles'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hotel California

Eagles 06:29
02

I Can't Tell You Why

Eagles 04:54
03

Life In The Fast Lane

Eagles 05:12
04

Take It Easy

Eagles 03:34
05

The Paceful Easy Feeling

Eagles 04:24
06

New Kid In Town

Eagles 05:04
07

One Of These

Eagles 03:33
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