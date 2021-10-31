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Türler
Yeşilçam
Ali Kocatepe
Ali Kocatepe
6 Parça | 22:42
Birçok yarışmada başarıya imza atmış ve besteleriyle Yeşilçam'a hayat vermiş söz yorumcusu ve yazarı Ali Kocatepe'nin Yeşilçam müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Ben Sana Vurgunum
Ali Kocatepe
03:40
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02
Dertli Gönül
Ali Kocatepe
06:39
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03
Hey Gidi Dünya Hey
Ali Kocatepe
03:25
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04
İstanbul Boğazı
Ali Kocatepe
02:52
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05
Kaybolmayan Hayalin
Ali Kocatepe
03:19
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06
Yeni Bir Dünya İstiyorum
Ali Kocatepe
02:47
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