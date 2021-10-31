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7/24 Dinle Türler Yeşilçam Ali Kocatepe
Ali Kocatepe

Ali Kocatepe

6 Parça | 22:42

Birçok yarışmada başarıya imza atmış ve besteleriyle Yeşilçam'a hayat vermiş söz yorumcusu ve yazarı Ali Kocatepe'nin Yeşilçam müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ben Sana Vurgunum

Ali Kocatepe 03:40
02

Dertli Gönül

Ali Kocatepe 06:39
03

Hey Gidi Dünya Hey

Ali Kocatepe 03:25
04

İstanbul Boğazı

Ali Kocatepe 02:52
05

Kaybolmayan Hayalin

Ali Kocatepe 03:19
06

Yeni Bir Dünya İstiyorum

Ali Kocatepe 02:47

...

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