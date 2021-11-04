Cahit Berkay

Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay'ın Yeşilçam filmleri için yapmış olduğu müzikleri dinleyebileceğin çalma listesi... İşte Cahit Berkay'ın Çiçek Abbas, Devlerin Aşkı ve Dila Hanım filmleri için yaptığı müzikler...