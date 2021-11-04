Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Beyaz Mod
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Türler
Yeşilçam
Cahit Berkay
Cahit Berkay
8 Parça | 24:52
Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay'ın Yeşilçam filmleri için yapmış olduğu müzikleri dinleyebileceğin çalma listesi... İşte Cahit Berkay'ın Çiçek Abbas, Devlerin Aşkı ve Dila Hanım filmleri için yaptığı müzikler...
DİNLE
LİSTEME EKLE
Parça
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Alyazmalım
Enstrümantal
Cahit Berkay
04:39
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
02
Devlerin Aşkı
Enstrümantal
Cahit Berkay
03:25
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
03
Güler misin, ağlar mısın?
Enstrümantal
Cahit Berkay
03:04
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
04
Dila Hanım
Enstrümantal
Cahit Berkay
02:45
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
05
Dila Hanım 2
Enstrümantal
Cahit Berkay
02:53
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
06
Öğretmen
Enstrümantal
Cahit Berkay
03:17
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
07
Mualla
Enstrümantal
Cahit Berkay
00:00
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
08
Hülya
Enstrümantal
Cahit Berkay
04:49
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
...
KAPAT
**
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2020
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Oynatıcı Hızı
1x
Paylaş
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1x
Oynatıcı Hızı
1x
1
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git