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Duygusal Yeşilçam Müzikleri

Duygusal Yeşilçam Müzikleri

Yeşilçam Müzikleri

10 Parça | 38:26
Yeşilçam'ın birbirinden ünlü duygusal şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Al Yazmalım, Sevemedim Karagözlüm ve Artık Sevmeyeceğim gibi unutulmaz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sevemedim Karagözlüm Kara Gözlüm

Belkıs Özener 04:06
02

Hasretinle Yandı Gönlüm Dönüş

Seha Okuş 03:08
03

Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar Ateş Parçası

Gönül Yazar 03:54
04

Kalbimi Kıra Kıra Vesikalık Yarim

Şükran Ay 04:36
05

Son Hıçkırık

Nesrin Sipahi 03:23
06

Alyazmalım Enstrümantal

Cahit Berkay 04:39
07

Ben Sana Vurgunum

Ali Kocatepe 04:21
08

Buruk Acı

Esin Engin 04:39
09

Oh Lady Mary

Metin Bükey 02:58
10

Artık Sevmeyeceğim

Belkıs Özener 02:42
... KAPAT
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