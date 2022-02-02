Duygusal Yeşilçam Müzikleri

Yeşilçam Müzikleri 10 Parça | 38:26 10 Parça | 38:26

Yeşilçam'ın birbirinden ünlü duygusal şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Al Yazmalım, Sevemedim Karagözlüm ve Artık Sevmeyeceğim gibi unutulmaz şarkıların yer aldığı çalma listesi...