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Duygusal Yeşilçam Müzikleri
Duygusal Yeşilçam Müzikleri
Yeşilçam Müzikleri
10 Parça | 38:26
Yeşilçam'ın birbirinden ünlü duygusal şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Al Yazmalım, Sevemedim Karagözlüm ve Artık Sevmeyeceğim gibi unutulmaz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Sevemedim Karagözlüm
Kara Gözlüm
Belkıs Özener
04:06
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Söz yazarı:
Abdullah Nail Bayşu
Besteci:
Orhan Gencebay
02
Hasretinle Yandı Gönlüm
Dönüş
Seha Okuş
03:08
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03
Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar
Ateş Parçası
Gönül Yazar
03:54
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04
Kalbimi Kıra Kıra
Vesikalık Yarim
Şükran Ay
04:36
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05
Son Hıçkırık
Nesrin Sipahi
03:23
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06
Alyazmalım
Enstrümantal
Cahit Berkay
04:39
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07
Ben Sana Vurgunum
Ali Kocatepe
04:21
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08
Buruk Acı
Esin Engin
04:39
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Türkan Şoray
Besteci:
Teoman Alpay
09
Oh Lady Mary
Metin Bükey
02:58
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10
Artık Sevmeyeceğim
Belkıs Özener
02:42
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Suat Sayın
Besteci:
Suat Sayın
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