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Emel Sayın | Film Müzikleri

Emel Sayın | Film Müzikleri

5 Parça | 15:20

Emel Sayın'ın rol aldığı filmlerdeki müzikleri dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Feryat

Emel Sayın 04:21
02

Senden Başka

Emel Sayın 02:14
03

Rüyalar Gerçek Olsa

Emel Sayın 02:37
04

Gülizar

Emel Sayın 03:18
05

Feride

Emel Sayın 02:50

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