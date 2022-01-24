×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Müzik Türleri Yeşilçam Müzikleri Fatma Girik | Film Müzikleri
Fatma Girik | Film Müzikleri

Fatma Girik | Film Müzikleri

Yeşilçam Müzikleri

8 Parça | 19:37
Nefret, Postacı ve Ana Ocağı gibi Fatma Girik'in rol aldığı filmlerin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Theme From Summer and Smoke Murat ile Nazlı

Elmer Bernstein 01:14
02

Exoticana Meçhul Kadın

Claude Bolling 01:58
03

Väter der Klamotte Postacı

Orchester Amper & Strittmatter 01:31
04

Millions of Castles Nefret

Stephen Schlaks 03:57
05

Europe Nefret

Stephen Schlaks 03:09
06

La cumparsita Gönülden Yaralılar

Franck Pourcel 02:25
07

Sunflower Gönülden Yaralılar

Henry Mancini 02:25
08

It's All A Game Ana Ocağı

Jerry Goldsmith 02:58
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Belkıs Özener
Türkan Şoray | Film Müzikleri
Metin Bükey
Esin Engin
Ali Kocatepe
Melih Kibar
Zafer Dilek
Cahit Berkay
Nesrin Sipahi
Emel Sayın | Film Müzikleri
Kemal Sunal | Film Müzikleri
Filiz Akın | Film Müzikleri
Gülşen Bubikoğlu | Film Müzikleri
Zeki Alasya & Metin Akpınar | Film Müzikleri

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı