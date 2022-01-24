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Yeşilçam Müzikleri
Fatma Girik | Film Müzikleri
Fatma Girik | Film Müzikleri
Yeşilçam Müzikleri
8 Parça | 19:37
Nefret, Postacı ve Ana Ocağı gibi Fatma Girik'in rol aldığı filmlerin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Theme From Summer and Smoke
Murat ile Nazlı
Elmer Bernstein
01:14
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02
Exoticana
Meçhul Kadın
Claude Bolling
01:58
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03
Väter der Klamotte
Postacı
Orchester Amper & Strittmatter
01:31
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04
Millions of Castles
Nefret
Stephen Schlaks
03:57
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05
Europe
Nefret
Stephen Schlaks
03:09
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06
La cumparsita
Gönülden Yaralılar
Franck Pourcel
02:25
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07
Sunflower
Gönülden Yaralılar
Henry Mancini
02:25
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08
It's All A Game
Ana Ocağı
Jerry Goldsmith
02:58
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