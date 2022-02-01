×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Müzik Türleri
Yeşilçam Müzikleri
Hareketli Yeşilçam Müzikleri
Hareketli Yeşilçam Müzikleri
Yeşilçam Müzikleri
10 Parça | 29:59
Yeşilçam'ın en hareketli film müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte hareketli Yeşilçam müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
DİNLE
TAKİP ET
Parça
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Kusura Bakma
Devlerin Aşkı
Sezen Aksu
03:42
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Albüm Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
02
Gözleri Aşka Gülen
Nesrin Sipahi
03:43
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
03
Asmam Çardaktan
Belkıs Özener
02:26
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Albüm Kimliği
Söz yazarı:
Anonim
Besteci:
Anonim
04
Adını Anmayacağım
Feride
Belkıs Özener
02:06
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Albüm Kimliği
Söz yazarı:
Mehmet Erbulan
Besteci:
İsmet Nedim Saatçi
05
Leylimi Ley Yar
Çöpçüler Kralı
Kemal Sunal
03:49
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
06
Gurbet
Çöpçüler Kralı
Özdemir Erdoğan
03:26
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Albüm Kimliği
Söz yazarı:
Özdemir Erdoğan
Besteci:
Özdemir Erdoğan
07
Sev Kardeşim
Şenay
03:27
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
08
Ah Nerede - 1972
Füsun Önal
02:43
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
09
Senden Başka
Yalancı Yarim
Emel Sayın
02:14
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
10
Oy Oy Bir Tanem ( Azize)
Kara Gözlüm
Belkıs Özener
02:23
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Albüm Kimliği
Söz yazarı:
Kemençeci Genç Osman
Besteci:
Kemençeci Genç Osman
...
KAPAT
**
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git