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Hareketli Yeşilçam Müzikleri

Hareketli Yeşilçam Müzikleri

Yeşilçam Müzikleri

10 Parça | 29:59
Yeşilçam'ın en hareketli film müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte hareketli Yeşilçam müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kusura Bakma Devlerin Aşkı

Sezen Aksu 03:42
02

Gözleri Aşka Gülen

Nesrin Sipahi 03:43
03

Asmam Çardaktan

Belkıs Özener 02:26
04

Adını Anmayacağım Feride

Belkıs Özener 02:06
05

Leylimi Ley Yar Çöpçüler Kralı

Kemal Sunal 03:49
06

Gurbet Çöpçüler Kralı

Özdemir Erdoğan 03:26
07

Sev Kardeşim

Şenay 03:27
08

Ah Nerede - 1972

Füsun Önal 02:43
09

Senden Başka Yalancı Yarim

Emel Sayın 02:14
10

Oy Oy Bir Tanem ( Azize) Kara Gözlüm

Belkıs Özener 02:23
... KAPAT
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