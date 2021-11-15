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Nesrin Sipahi

Nesrin Sipahi

6 Parça | 21:26

Türk Sanat Müziği'nin önemli temsilcilerden biri olan Nesrin Sipahi'nin Yeşilçam için yapmış olduğu müzikleri senin için derledik. İşte Nesrin Sipah'nin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ömrümce Hep Adım Adım

Nesrin Sipahi 03:45
02

Gözleri Aşka Gülen

Nesrin Sipahi 03:43
03

Son Hıçkırık

Nesrin Sipahi 03:19
04

Kalbi Kırık Serseri

Nesrin Sipahi 03:33
05

İçin İçin Yanıyor

Nesrin Sipahi 03:33
06

Aşkın Kanunu

Nesrin Sipahi 03:33

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KAPAT
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