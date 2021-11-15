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Yeşilçam Müzikleri
Nesrin Sipahi
Nesrin Sipahi
6 Parça | 21:26
Türk Sanat Müziği'nin önemli temsilcilerden biri olan Nesrin Sipahi'nin Yeşilçam için yapmış olduğu müzikleri senin için derledik. İşte Nesrin Sipah'nin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Ömrümce Hep Adım Adım
Nesrin Sipahi
03:45
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02
Gözleri Aşka Gülen
Nesrin Sipahi
03:43
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03
Son Hıçkırık
Nesrin Sipahi
03:19
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04
Kalbi Kırık Serseri
Nesrin Sipahi
03:33
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05
İçin İçin Yanıyor
Nesrin Sipahi
03:33
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06
Aşkın Kanunu
Nesrin Sipahi
03:33
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