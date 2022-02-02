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Romantik Yeşilçam Müzikleri Dinle - Ücretsiz Müzik

Romantik Yeşilçam Müzikleri Dinle - Ücretsiz Müzik

Yeşilçam Müzikleri

10 Parça | 30:59
Yeşilçam'ın dillerden düşmeyen romantik şarkılarını senin için derledik. İşte Nesrin Sipahi, Belkıs Özener ve Esin Engin gibi efsaneleşmiş isimlerin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşkın Kanunu Arım Balım Peteğim

Nesrin Sipahi 03:29
02

Seven Ne Yapmaz

Esin Engin 03:21
03

Arım Balım Peteğim

Nesrin Sipahi 02:30
04

Böyle Bir Kara Sevda Feride

Emel Sayın 02:18
05

Ben Sana Vurgunum

Ali Kocatepe 04:21
06

Bana Ellerini Ver

Esin Engin 03:23
07

Oh Lady Mary

Metin Bükey 02:58
08

Dudaklarında Arzu

Belkıs Özener 02:15
09

İçin İçin Yanıyor

Nesrin Sipahi 03:33
... KAPAT
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