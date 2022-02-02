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Romantik Yeşilçam Müzikleri Dinle - Ücretsiz Müzik
Romantik Yeşilçam Müzikleri Dinle - Ücretsiz Müzik
Yeşilçam Müzikleri
10 Parça | 30:59
Yeşilçam'ın dillerden düşmeyen romantik şarkılarını senin için derledik. İşte Nesrin Sipahi, Belkıs Özener ve Esin Engin gibi efsaneleşmiş isimlerin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Aşkın Kanunu
Arım Balım Peteğim
Nesrin Sipahi
03:29
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Söz yazarı:
Mehmet Erbulan
02
Seven Ne Yapmaz
Esin Engin
03:21
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Söz yazarı:
Teoman Alpay
03
Arım Balım Peteğim
Nesrin Sipahi
02:30
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Söz yazarı:
Mehmet Erbulan
04
Böyle Bir Kara Sevda
Feride
Emel Sayın
02:18
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05
Ben Sana Vurgunum
Ali Kocatepe
04:21
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06
Bana Ellerini Ver
Esin Engin
03:23
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07
Oh Lady Mary
Metin Bükey
02:58
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08
Dudaklarında Arzu
Belkıs Özener
02:15
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sevim Özhan
Besteci:
Sadettin Öktenay
09
İçin İçin Yanıyor
Nesrin Sipahi
03:33
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