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Türkan Şoray | Film Müzikleri

Türkan Şoray | Film Müzikleri

9 Parça | 31:39

Türkan Şoray'ın rol aldığı filmlerdeki müzikleri dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sevemedim Karagözlüm

Belkıs Özener 03:29
02

Devlerin Aşkı Enstrümantal

Cahit Berkay 03:25
03

Gözüm Sende

Belkıs Özener 01:48
04

İçin İçin Yanıyor

Nesrin Sipahi 03:33
05

Aşkın Kanunu

Nesrin Sipahi 03:33

...

KAPAT
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