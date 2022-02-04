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Yeşilçam Pop Şarkıları

Yeşilçam Pop Şarkıları

Yeşilçam Müzikleri

10 Parça | 31:02
Yeşilçam'da hayat bulmuş pop şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Füsun Önal, Gökben ve Cici Kızlar'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kusura Bakma Devlerin Aşkı

Sezen Aksu 03:42
02

Aşk Dediğin Laftır

Gökben 02:18
03

Bana Yalan Söylediler

Semiramis Pekkan 03:52
04

Delisin

Cici Kızlar 03:00
05

Bu Ne Dünya Kardeşim

Yeliz 03:55
06

Aşkın Kanunu Arım Balım Peteğim

Nesrin Sipahi 03:29
07

Ah Nerede Ah Nerede

Füsun Önal 02:45
08

Senden Başka Yalancı Yarim

Emel Sayın 02:14
09

Oh Olsun

Füsun Önal 02:25
... KAPAT
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