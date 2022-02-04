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Yeşilçam Pop Şarkıları
Yeşilçam Müzikleri
10 Parça | 31:02
Yeşilçam'da hayat bulmuş pop şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Füsun Önal, Gökben ve Cici Kızlar'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Kusura Bakma
Devlerin Aşkı
Sezen Aksu
03:42
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
02
Aşk Dediğin Laftır
Gökben
02:18
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ali Kocatepe-Hınçal Uluç@5455
03
Bana Yalan Söylediler
Semiramis Pekkan
03:52
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Şenes
04
Delisin
Cici Kızlar
03:00
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Atilla Özdemiroğlu
Besteci:
Atilla Özdemiroğlu
05
Bu Ne Dünya Kardeşim
Yeliz
03:55
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06
Aşkın Kanunu
Arım Balım Peteğim
Nesrin Sipahi
03:29
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Söz yazarı:
Mehmet Erbulan
07
Ah Nerede
Ah Nerede
Füsun Önal
02:45
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Oktay Yurdatapan
Besteci:
Hjoachım Ilan Cohen
08
Senden Başka
Yalancı Yarim
Emel Sayın
02:14
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09
Oh Olsun
Füsun Önal
02:25
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Oktay Yurdatapan
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