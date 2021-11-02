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Zafer Dilek

Zafer Dilek

4 Parça | 14:56

Türk Sanat Müziği eserlerini Batı müziği anlayışıyla enstrümantal olarak seslendiren usta sanatçı Zafer Dilek'in Yeşilçam için yapmış olduğu müzikleri derlediğimiz çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yekte

Zafer Dilek 03:41
02

Dilo Dilo Yaylalar

Zafer Dilek 03:50
03

Süpürgesi Yoncadan

Zafer Dilek 03:18
04

Çarşambayı Sel Aldı

Zafer Dilek 04:07

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