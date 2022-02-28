×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Müzik Türleri
Yeşilçam Müzikleri
Zeki Alasya & Metin Akpınar | Film Müzikleri
Zeki Alasya & Metin Akpınar | Film Müzikleri
Yeşilçam Müzikleri
8 Parça | 25:58
Zeki Alaya ve Metin Akpınar'ın rol aldığı filmlerdeki müzikleri dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE
TAKİP ET
Parça
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Saffet Efendi/ Orkestra
Enstrümantal
Esin Engin
02:27
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
02
Moog Gırgır
Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
Dün Bugün Yarın Orkestrası
03:50
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
03
Rain Forest
Sivri Akıllılar
Tangerine Dream
02:34
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
04
Super Strut
Köyden İndim Şehire
Deodato
05:57
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
05
Kelle
Barbaros Hayrettin
03:14
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
06
Giyer Fistanını Atlas
Raks-ı Fasıl
02:30
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
07
Flying Through the Air
Beş Milyoncuk Borç Verir misin?
Guido and Maurizio
02:53
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
08
Le Fils
Nereden Çıktı Bu Velet?
Philippe Sarde
02:33
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git