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Zeki Alasya & Metin Akpınar | Film Müzikleri

Zeki Alasya & Metin Akpınar | Film Müzikleri

Yeşilçam Müzikleri

8 Parça | 25:58
Zeki Alaya ve Metin Akpınar'ın rol aldığı filmlerdeki müzikleri dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Saffet Efendi/ Orkestra Enstrümantal

Esin Engin 02:27
02

Moog Gırgır Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

Dün Bugün Yarın Orkestrası 03:50
03

Rain Forest Sivri Akıllılar

Tangerine Dream 02:34
04

Super Strut Köyden İndim Şehire

Deodato 05:57
05

Kelle

Barbaros Hayrettin 03:14
06

Giyer Fistanını Atlas

Raks-ı Fasıl 02:30
07

Flying Through the Air Beş Milyoncuk Borç Verir misin?

Guido and Maurizio 02:53
08

Le Fils Nereden Çıktı Bu Velet?

Philippe Sarde 02:33
... KAPAT
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