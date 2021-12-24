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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Tarkan Tüzmen
Besteci:
Tarkan Tüzmen
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02
Yalancı Dünya
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Vildan Şanda
Besteci:
Volkan Şanda
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03
Düğümlendim
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04
Hesapların Tutmadı
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Cenk Eroğlu
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05
Söz Savunmanın
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Ercüment Vural
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90'lar Türkçe Rock | Best of 90'lar
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