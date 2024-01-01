İkinci Şarkı İlk şarkıyı rüzgar söyledi ikincisini ben Biri rüzgardan sana biri de benden * Tarif edilmez aşk ile benim bu duygum Uymuyor hiç bir kelime sana bu duygum * Çare değilsin bana dert değilsin Saplandın gölüme yâre değilsin

Bu Aşk Fazla Sana Denize açıldım sevmeye, sevilmeye Anladım sevmek gibisi yok Yağmura soyundum yavaş yavaş yağar diye Damlalarda yüzmek gibisi yok *** Yokluğun varlığın bir Dünüm yok, yarınım sır *** Nasıl inanırım sana? Bu yürek ağır bana Sevgin öyle uzaklarda Nefes alsan da yanımda *** Bu aşk fazla sana

Deli Kızım Uyan Gece geçmez gündüz olmaz Can bu dünyaya dayanmaz neden Haykırdım dağlara duymaz Bekledim günlerce yok ki gelen *** Karlı dağların ardında biri yaşarmış Bulut olur yağmur olur bize bakarmış Hem yakın hem uzakmış, yanakları al almış *** Deli kızım uyan Söylenenler yalan Deli kızım uyan Bir tek sensin duyan *** Yerde oldum gökte oldum Sormayın halim ah başım duman Gönül uslanmayı bilmez Düşlerim gerçek, gerçeğim yalan

Fırtına Niye bana her şey korku, her şey tasa Ne gece ne gündüz kaygısız Neden bütün yollar karanlığa Gecelerim uzun, ışıksız *** Aşk yarı yolda kaldı neyleyim Korkmuyorum, ben buyum böyleyim *** Yarınlar kadar yakın içimde fırtına Bu dalgasız deniz durgun, aldatır, inanma Yaslanıp gururumun kambur sırtına Kendime rağmen durmam, basar giderim *** Nereye gider yollar sır dağlara Denizler uçsuz, bucaksız Gözlerim arkadaş uzaklara Dalar gider ah faydasız

Vazgeçtim Dünyadan Nerde sözler of nerde yüreğim Ben de sevdim of sevmedi bilenim Ver elini sonsuza Al beni dünyadan of kalmadı sevenim *** Yürekler alınmaz pulla parayla Kim yenmiş kaderi duayla *** Gelinlik giymeden ışığı görmeden Bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan Kaderi yenmeden utandım kendimden Daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan *** Nerden geldim of yolculuk nereye Belki söyler of sorarsam kadere Yok sevenim arzuyla Mezarlar bile küsmüş of kadınca ölene *** Yürekler alınmaz pulla parayla Kim yenmiş kaderi duayla *** Gelinlik giymeden ışığı görmeden Bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan Kaderi yenmeden utandım kendimden Daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan

Yağmurlar Sokaklar sakin geceler karabasan Ellerim titrer Kim bu ben kim bu susan Ne soran var ne bilen sebebim yok *** Bana kıyan erkeğim sen gül Vazgeçtim rüyalardan Beni sevmezsen yağmurları sev Bulutlar ağlasın sen gül güneş doğsun yeniden *** Gidiyorum gözüm yaşlı Hatıran har yüreğime Sen sev yağmurları Yağmurlar yağsın üzerime *** Gidiyorum gözüm yaşlı Ah yine yol yol üstüne Sen sev yağmurları Yağmurlar yağsın yüzüme...

Yeniden Doğup Gelsem Al beni istersen, sevgim içimde Gökyüzüm masmavi Çığlıklar gökyüzümde Al beni yanına, dünyadan koru Yeniden öğret dünyadaki yolu Tanrım *** Hayalim var, ümidim çok Sebebim var, dönüşüm yok *** Yeniden doğup gelsem Çocuk kalır büyümezdim Açılan penceremden Yine seni severdim *** Al beni istersen, sevgim içimde Gökyüzüm masmavi Çığlıklar gökyüzümde Al beni istersen, korkum içimde Umudum isyanda İsyanım karanlıkta

İyi Gün Dostlarım Hangi gün hangi an Üzülsem ağlasam Halime güldünüz * Ne yapsam ne etsem Olmadı anlayan Aşkı çok gördünüz * Çekilin yanımdan Gelmeyin üstüme İyi gün dostlarım Tutmayın elimden, tutmayın elimden * Tutmayın elimden * Hangi gün hangi an Bir omuz arasam Uzakta oldunuz * Ne yapsam ne etsem Olmadı anlayan Dostluğu çok görüdünüz * Çekilin yanımdan Gelmeyin üstüme İyi gün dostlarım Tutmayın elimden, tutmayın elimden * Tutmayın elimden Çekilin yanımdan Gelmeyin üstüme İyi gün dostlarım Tutmayın elimden, tutmayın elimden

Bırak Kadının Olayım Bu şarkı bir haykırış, Bir öpücük, sıcak bir kış Bir demet gül, bir dokunuş * Bu şarkı bir yalvarış Bitmesin sürsün bu düş Sen de düşün, sen de konuş * Nereye gider bu aşk Nereye, dur gitme Bırak kadının olayım

Durma Biz yollarda yalnız kaldık Masallarla sevgi verilmez Biz yıllarca korku dolduk Rüzgara yön sorduk bilinmez * Hangi el güçlü bu ellerden Yiğit yüreklerden Başlasak yeniden yeniden * Hayır sen hiç korkma Yarın senin yanında Yeniden koş yollarda durma durma