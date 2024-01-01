Yalancı Dünya Durma buralarda girme kanima Acilarin bak burdalar giderken al yanina Sakin dönme asla dönme unut ne varsa Beni de unut dersem ne olur inanma * Sorma yikildim aiir aiir Susmas deli gönlüm ismini çiilik çiiliia haykirir Yalanci dünya acimasan da sonum olsanda Korkmuyorum Yalanci dünya canim alsanda ecel olsanda Kaçmiyorum * Haydi çal deli sazim üzgünüm yaraliyim Vur aikin bam teline senindir yasaklarim

Damdaki Kedi Geceye sessizlik dolarken Ben karanlık yudum yudum Siyah beyaz sensiz içerken * içime yokluğun düşerken Yalnızlığım Adım adım Biraz daha yaklarken * Gittiğim her yerde artık sen varsın Yüzün hep canlanır gözümün önünde Sevgini alıp koynunda saklarken

Düğümlendim Bu akiam da hüzünlendim Gel anilara sürüklendim Yol görünmez,giden gelmez Ben yine sana düğümlendim * Ölüm bile değil çaresi yalnızız, ayrılı Yalan değil bana öfkesi son yılların, son anıların (Aah) * Yandı kor gönül Yanar, yanar sana daha bu çok yanar Soldu güneşim Duman akıp gider bu gençliyim (Aah)

Söz Savunmanın Bir gün olsun gururunu yen Gel her zaman hazırım sana ben Geçmişteki günlerden kalan Bu külleri yakıver bana sen * Tutuklanmış yüreğimde izin Yatağımda hasretin var Ellerin ah ellerimden uzak Ne olursun yaramı bana sar Güz gözlüm * Ben mi beklemedim ben mi özlemedim hasretin yanımda şimdi sen dinle beni söz savunmanın yokluğun kanımda

İkinci Şarkı İlk şarkıyı rüzgar söyledi ikincisini ben Biri rüzgardan sana biri de benden * Tarif edilmez aşk ile benim bu duygum Uymuyor hiç bir kelime sana bu duygum * Çare değilsin bana dert değilsin Saplandın gölüme yâre değilsin

Yolculuk Rüzgara Dalıp giden gözlerim gölgelerde Yakar gider umutlar sönmeden Dar gelince bağları kopartmak sökmezse yerinden O an şimdi yârin yok Teslim olmam * Aşkın külleri ellerimde yolculuk rüzgara Döne döne savurdum göklere

Son Rüya Yokluğun sonsuz bir karanlık.. Nerede yitirdik seninle bilemem.. Aşkın yollarında söz vermiştin bana! Haykırsam duyar mısın? Ararken sevgini * Ellerin ellerimi ararken yokluğunda Bu gece gölgeler benimle kolkola Kaybolan sevgimizi terk ettin sonsuza Bu gece son defa bu gece son rüya

Hesapların Tutmadı Ne hallere düşürdün seviyorken ben Nazlarınla öldürdün kaçıyorken sen * Delirtirdik zamanı yoktur aşkın amanı Olmaz artık devamı sende gördün yalan mı * Geç Allah acısın senin bu hallerine Geç Allah acısın bitmeyen derdine * Bak benden ayrı olmadı Hesapların tutmadı Hiç bir inancın kalmadı Şimdi siliyorsun sen

Olsun Varsın Karanlık basınca birden düştün aklıma Sohbeti bahane yapıp vurdun kapıma * Hiç durma benden uzak Kendini bana bırak Gününü gün etmeye bak Sen boiver gel Dur deme bir an Zaten heriey yalan Tutuiup benimle sende yan * Olsun varsin böyle günahlar Olsun varsın her seven bu derdi anlar Olsun varsın engel değil yasaklar Olsun varsın sevmenin affı var