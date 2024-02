Geceye sessizlik dolarken Ben karanlık yudum yudum Siyah beyaz sensiz içerken * içime yokluğun düşerken Yalnızlığım Adım adım Biraz daha yaklarken * Gittiğim her yerde artık sen varsın Yüzün hep canlanır gözümün önünde Sevgini alıp koynunda saklarken

Bir gün olsun gururunu yen Gel her zaman hazırım sana ben Geçmişteki günlerden kalan Bu külleri yakıver bana sen * Tutuklanmış yüreğimde izin Yatağımda hasretin var Ellerin ah ellerimden uzak Ne olursun yaramı bana sar Güz gözlüm * Ben mi beklemedim ben mi özlemedim hasretin yanımda şimdi sen dinle beni söz savunmanın yokluğun kanımda

Dalıp giden gözlerim gölgelerde Yakar gider umutlar sönmeden Dar gelince bağları kopartmak sökmezse yerinden O an şimdi yârin yok Teslim olmam * Aşkın külleri ellerimde yolculuk rüzgara Döne döne savurdum göklere

Karanlık basınca birden düştün aklıma Sohbeti bahane yapıp vurdun kapıma * Hiç durma benden uzak Kendini bana bırak Gününü gün etmeye bak Sen boiver gel Dur deme bir an Zaten heriey yalan Tutuiup benimle sende yan * Olsun varsin böyle günahlar Olsun varsın her seven bu derdi anlar Olsun varsın engel değil yasaklar Olsun varsın sevmenin affı var