알람이 울려대 Ring ring a ling 서로의 눈길이 닿을 때마다 알면서 빙빙 도는데 점점 다가가잖아 I know it’s too late * 마음속으로는 다 알고 있잖아 결국에는 선을 넘게 될 거라는 걸 I’m to warning myself 너 그러면 안 돼 매분, 매초, 내 맘이 내 맘을 추월해 Out of control * 나를 감시하는 저 Spot spot spotlight 비출수록 어둠 속으로 빨려 들어 끝이 보이는데 I know it’s not right I can’t stop me, can’t stop me * 내 앞에 놓여진 이 Red red red line 건너편의 너와 난 이미 눈을 맞춰 느끼고 싶어 짜릿한 Highlight I can’t stop me, can’t stop me * I can’t stop me, can’t stop me * 눈감아 달라구 Ya ya 딱 한 번만 No rules ah ah 모른 척해 줘 Lights off tonight 나 참을 수 없을 거 같아 Losing myself * 이제는 Turning back 불가능해 난 점점 더 깊은 어둠에 너무나 짜릿해 나 눈을 감을래 다시는 돌아갈 수 없을 것만 같애 Out of control * 나를 감시하는 저 Spot spot spotlight 비출수록 어둠 속으로 빨려 들어 끝이 보이는데 I know it’s not right I can’t stop me, can’t stop me * 내 앞에 놓여진 이 Red red red line (red line) 건너편의 너와 난 이미 눈을 맞춰 느끼고 싶어 짜릿한 Highlight I can’t stop me, can’t stop me * Risky risky wiggy 위기 This is an emergency Help me, help me, somebody stop me Cuz I know I can’t stop me 답은 알고 있잖아 근데 가고 있잖아 이러고 싶지 않아 내 안에 내가 또 있나 봐 * 나는 원하는데 원하는 게 안돼 Guilty 난 싫은데 I can’t stop me, can’t stop me, can’t stop me * 나를 감시하는 저 Spot spot spotlight 비출수록 어둠 속으로 빨려 들어 끝이 보이는데 I know it’s not right I can’t stop me, can’t stop me * 내 앞에 놓여진 이 Red red red line 건너편의 너와 난 이미 눈을 맞춰 느끼고 싶어 짜릿한 Highlight I can’t stop me, can’t stop me * I can’t stop me, can’t stop me