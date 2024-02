모두 나를 가지고 매일 가만 안 두죠 내가 너무 예쁘죠 나 때문에 다 힘들죠 어딜 걷고 있어도 빨간 바닥인거죠 Red carpet 같은 기분 모두 날 쳐다 보죠 어떤 사람은 어머님이 누구냐고 신선하게 말 걸어도 아무 느낌이 안 들죠 oh 하지만 나도 누군가 하고 사랑에 빠져보고 싶어 baby 잘 들어요 내 boy 단 한번도 느껴본 적 없는 걸 알게 해주는 (사람 기다리고 있는 걸) 얼마가 돼도 기다리고 싶어 I just wanna fall in love 어떻게 내가 움직일 수 없게 날 ooh ahh ooh ahh 하게 만들어줘 가짜 가짜 진심 없는 가짜 잘 가 잘 가 huh (ooh-ahh하게) 어떻게 이제 더 할말이 없게 날 ooh-ahh, ooh-ahh 하게 만들어줘 Bla la la la 말만하지 말고 느껴지게 huh (ooh-ahh하게) 날 봐 거봐 또 두 번 봐 한번 지나치고 등을 돌려 쳐다봐 (TWICE) 어딜 가더라도 항상 민 낯 하지만 내가 제일 빛나 낮은 신발 신어도 가치는 high 머릿속엔 늘 영화 속 같은 la la la 장면들이 지나가네 생각만해도 떨리네 yeah 이제는 나도 누군가 하고 사랑에 빠져 보고 싶어 baby 잘 들어요 내 boy 단 한번도 느껴본 적 없는 걸 알게 해주는 (사람 기다리고 있는 걸) 얼마가 돼도 기다리고 싶어 I just wanna fall in love 어떻게 내가 움직일 수 없게 날 ooh-ahh, ooh-ahh 하게 만들어줘 가짜 가짜 진심 없는 가짜 잘 가 잘 가 huh (ooh-ahh하게) 어떻게 이제 더 할말이 없게 날 ooh-ahh, ooh-ahh 하게 만들어줘 Bla la la la 말만하지 말고 느껴지게 huh (ooh-ahh하게) 아무하고 만나 시작하기 싫어 쉽지 않은 여자 그게 나인걸 Turn it up! Let me see how you gon' treat me I ain't no easy Better think about it twice Let me see how you gon' treat me I ain't no easy Better think about it twice 어떻게 내가 움직일 수 없게 날 ooh-ahh, ooh-ahh 하게 만들어줘 가짜 가짜 진심 없는 가짜 잘 가 잘 가 huh (ooh-ahh하게) 어떻게 이제 더 할말이 없게 날 ooh-ahh, ooh-ahh 하게 만들어줘 Bla la la la 말만하지 말고 느껴지게 huh (ooh-ahh하게) Ooh-ahh하게