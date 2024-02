모든 걸 잃어버린대도 상관없어 지금 이 감정이 순간이라 해도 이제는 더 이상 내 맘 숨기긴 싫어 니 눈빛이 날 자유롭게 만들잖아 No, no-no-no-no 의식하지 말고 날 안아줘 더는 잃을 것도 숨길 것도 없어 내 모든 걸 걸어 risk it all 이 사랑 말고는 fade out Gonna set me, set me, set me free (Oh) 내 맘 끝까지 갈 테니 넌 그냥 날 안으면 돼 Come and set me, set me, set me free 내가 원하던 best of me (best of me) 이제 나는 ready to be (gonna be) Yeah, gonna set me, set me, set me free (oh) 지금 all eyes on me (ah) 나를 안아줘 다 보란 듯이 Yeah, come and set me, set me, set me free 어리석은 충동이래도 상관없어 (yeah-yeah) 날 가두는 시선 따윈 이미 out of sight (oh-oh) 지금 우린 내가 꿈꿔왔던 그대로 눈앞에 그려진 완벽한 fantasy No, no-no-no-no 신경 쓰지 말고 날 안아줘 더는 잃을 것도 숨길 것도 없어 모든 걸 걸어 risk it all 이 사랑 말고는 fade out Gonna set me, set me, set me free (Oh) 내 맘 끝까지 갈 테니 넌 그냥 날 안으면 돼 Come and set me, set me, set me free 내가 원하던 best of me (best of me) 이제 나는 ready to be (gonna be) Yeah, gonna set me, set me, set me free (oh) 지금 all eyes on me (ah) 나를 안아줘 다 보란 듯이 Yeah, come and set me, set me, set me free Uh, uh I'm gonna tell you straight No matter what they say (they say) 두 점을 잇는 line 안 끊겨 all my life 부딪히고 넘어져도 일으켜 날 두 눈이 맞닿을 땐 make me feel special 너로 인해 완전한 나로 completed 이 말 믿어도 돼 'cause this is official, uh 내 모든 걸 걸어 risk it all 이 사랑 말고는 fade out Gonna set me, set me, set me free (Oh) 내 맘 끝까지 갈 테니 넌 그냥 날 안으면 돼 Come and set me, set me, set me free 내가 원하던 best of me (ooh-ooh) 이제 나는 ready to be (gonna be) Yeah, gonna set me, set me, set me free (oh) 지금 all eyes on me (ah) 나를 안아줘 다 보란 듯이 (yeah) Yeah, come and set me, set me, set me free