Nal boneun Eyes sshik unneun Lips Mame deulji I like it (Oh yeah) Ne A to Z kkwae dalkomhae (That's right) * But I wanna skip (Just skip) Deo gyeoljeongjeogin Thing (That thing) Bolloneul weonhae bingbing dollin Seoron ttawi malgo (I mean L word) * Deo deo deo deo deo deo boyeojweo (boyeojweo) Neo neo neo neo neo neol allyeojweo (allyeojweo) Jigeum nan Need some hints Chaeugo isseo neoran Crosswords * Beep beep beep beep beep, the time is up Nan imi al geot gajjiman Ne moksoriro baro deutgo shibeunde Baby nae dabeun ppeonhajana YES or YES Milgeona danggineun Gwaenhan shigan nangbineun shireuni Gwagamhage Say it now weonhae 1 to 10 Shijakhaebolkka Right now Tell me what you want Tell me what you need A to Z da malhaebwa But shijageun ireoke hae Talk that talk ttak han madi Talk that talk L-O-V-E Deullyeojweo Ooh Now now now now now yeah Yeah turn it up * Neoye nun Look look look Wiaraero Roll roll roll Ilkeotjana mweo picha Nunbit sai ogo ganeun mal * Chageunchageun 1, 2, 3 (Just 1, 2, 3) Deo chinjeolhage ABC (Like ABC) Don't stop and just replay replay (Yeah that's my only request) * Baby nal ango dalkomhage (dalkomhage) Tell me now (Just tell me now) Ttaeroneun ppeonhan mari deo Jotaneun geol aljanhni Favorite part jigeumiya (Want it more) Now we're almost there Shijakhaebolkka Right now * Tell me what you want Tell me what you need A to Z da malhaebwa But shijageun ireoke hae Talk that talk ttak han madi Talk that talk L-O-V-E Deullyeojweo Ooh Now now now now now yeah * Dansunhan Words saranghandaneun mal Geuge daya nan kkumimeopshi deutgil weonhaji Miruji ana neoege dagaga Nan shimpeulhage Da malhalge I love you * Tell me what you want Tell me what you need A to Z da johjiman Nan i mari jeil joeunde Talk that talk ttak han madi Talk that talk L-O-V-E Oh yeah it sounds so good Deo ppajyeodeureo puk * Tell me what you want Tell me what you need Han beon deo haejweo Geurae banggeum geu mal Talk that talk ttak han madi Talk that talk L-O-V-E Deullyeojweo Ooh Now now now now now yeah Yeah turn it up