Twice What is love? 매일같이 영화 속에서나 책 속에서나 드라마 속에서 사랑을 느껴 Mm 사랑을 배워 내 일처럼 자꾸 가슴이 뛰어 두근두근거려 설레임에 부풀어 올라 Mm 궁금해서 미칠 것만 같아 Ooh 언젠간 내게도 이런 일이 실제로 일어날까? 그게 언제쯤일까? 어떤 사람일까? I wanna know 사탕처럼 달콤하다는데 I wanna know 하늘을 나는 것 같다는데 I wanna know, know, know, know What is love? 사랑이 어떤 느낌인지 I wanna know 하루 종일 웃고 있다는데 I wanna know 세상이 다 아름답다는데 I wanna know, know, know, know What is love? 언젠간 나에게도 사랑이 올까? 지금 이런 상상만으로도 떠올려만 봐도 가슴이 터질 것 같은데 Mm 이렇게 좋은데 만일 언젠가 진짜로 내게 사랑이 올 때 난 울어버릴지도 몰라 Mm 정말 궁금해 미칠 것만 같아 Ooh 언젠간 내게도 이런 일이 실제로 일어날까? Ooh 그게 언제쯤일까? 어떤 사람일까? I wanna know 사탕처럼 달콤하다는데 I wanna know 하늘을 나는 것 같다는데 I wanna know, know, know, know What is love? 사랑이 어떤 느낌인지 I wanna know 하루 종일 웃고 있다는데 I wanna know 세상이 다 아름답다는데 I wanna know, know, know, know What is love? 언젠간 나에게도 사랑이 올까 지금 세상 어느 곳에 살고 있는지 도대체 언제쯤 나와 만나게 될런지 언제 어떻게 우리의 인연은 시작될런지 모르지만 느낌이 어쩐지 진, 진, 진짜 좋을 것 같아 왠지 영화 드라마보다도 더 멋진 사랑이 올 거야 내 예감 언제나 맞지 어서 나타나봐 나는 다 준비가 됐지 ready 찾아낼 거야 (어디 있을까) 보고 싶어 죽겠어 더 이상 참을 수 없을 것만 같아 사탕처럼 달콤하다는데 하늘을 나는 것 같다는데 I wanna know, know, know, know What is love? 사랑이 어떤 느낌인지 하루 종일 웃고 있다는데 세상이 다 아름답다는데 I wanna know, know, know, know What is love? 언젠간 나에게도 사랑이 올까 I wanna know, I wanna know I wanna know, know, know, know What is love? I wanna know, I wanna know I wanna know, I wanna know I wanna know, know, know, know What is love? I wanna know