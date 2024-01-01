Magnificent Şarkı Sözleri
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Magnificent
Oh, Oh, Magnificent
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I was born
I was born to be with you
In this space and time
After that and ever after I haven't had a clue
Only to break rhyme
This foolishness can leave a heart black and blue
***
Only love, only love can leave such a mark
But only love, only love can heal such a scar
***
I was born
I was born to sing for you
I didn’t have a choice but to lift you up
And sing whatever song you wanted me to
I give you back my voice
From the womb my first cry, it was a joyful noise…
***
Only love, only love can leave such a mark
But only love, only love can heal such a scar
***
Justified till we die, you and I will magnify
The Magnificent
Magnificent
***
Only love, only love can leave such a mark
But only love, only love unites our hearts
***
Justified till we die, you and I will magnify
The Magnificent
Magnificent
Magnificent