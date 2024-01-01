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Gel dolaş dolaş dolaş da gel
Gel dolaş dolaş dolaş da gel
Gel dolaş biraz dolaş da gel
Gel dolaş biraz dolaş da gel
Dolaş da gel
Dolaş da gel gel gel gel
***
Gel uykum kaçtı bak gün açtı gel
Gel bekle bekle sabrım taştı gel
Gel dolaş biraz dolaş da gel
Gel dolaş biraz dolaş da gel
Dolaş da gel
Dolaş da gel gel gel gel
-
Ayrılık ateşinde, yandı gönül, sönmüyor
Cümle tabip, bu derde, nerden deva bilmiyor
Ayrılık ateşinde, yandı gönül, sönmüyor
Cümle tabip, bu derde, neden deva bilmiyor
***
Gitti yarim, gelmiyor, halim nedir, bilmiyor
Sevdim diye bir kere, neden yüzüm gülmüyor
Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel
Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel
***
Gönül derdi çekince, günler geçmek bilmiyor
Yıllar yılı talihim, biraz olsun gülmüyor
Gönül derdi çekince, günler geçmek bilmiyor
Yıllar yılı talihim, biraz olsun gülmüyor
***
Gitti yarim, gelmiyor, halim nedir bilmiyor
Sevdim diye bir kere, neden yüzüm gülmüyor
Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel
Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel
***
Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel
Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel
Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel
Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel
-
Gece sessiz, nefessiz
Gece sensiz, çaresiz
Gece sessiz, nefessiz
Gece sensiz, çaresiz
***
Gece korkunç, karanlık
Karanlık
Gün ağarmadan gel
***
Gece yalnız, huzursuz
Gece uzun, uykusuz
Gece yalnız, huzursuz
Gece uzun, uykusuz
***
Gece korkunç, karanlık
Karanlık
Gün ağarmadan gel
***
Gene sessiz, usulca
Güneş doğmadan gel
Gene sessiz, yavaşça
Uyandırmadan gel
***
Gece pişman, ağlıyor
Gece düşman geliyor
Gece pişman, ağlıyor
Gece düşman geliyor
***
Gece korkunç, karanlık
Karanlık
Gün ağarmadan gel
***
Gece ruhum acıyor
Gece sancım artıyor
Gece ruhum acıyor
Gece sancım artıyor
***
Gece, korkunç, karanlık
Karanlık
Gün ağarmadan gel
Gene sessiz, usulca
Güneş doğmadan gel
***
Gene sessiz, yavaşça
Uyandırmadan gel
Gene sessiz, usulca
Güneş doğmadan gel
Gene sessiz, yavaşça
Uyandırmadan gel
***
Gel
Güneş doğmadan gel
Gel
Uyandırmadan gel
-
Güzel bir kokuydun, tatlı bir rüzgar
Küçücük bir çiçek, taptaze bahar
Yani benim her şeyim, aşkım, kadınımdın
Ne olurdu sanki, öyle kalsaydın
***
Zaten bu hasretlik belimi bükmüş
Günlerim karanlık, dertler çoğalmış
Bir yandan kaderim çok kötü vurmuş
Ne olurdu bir de sen vurmasaydın
***
Bir seni severdim, sen de bilirsin
Ben yalnız ağlarken senle gülerdim
Yaşadım saymazdım, sensiz günleri
Ne olurdu sanki, yanımda olsaydın
-
Nasıl sevmişse bu divane gönül
Böyle bilecek unutmasını da
Nasıl esir olmuşsa gözlerine
Başka gözlerle avunmasını da
***
Akıtmam gözümün kanlı yaşını
Uğrunda ağlayıp yanmaya değmez
Bir kaç mektupla, bir sararmış resme
Bakıp da seni anmaya değmez
Anmaya değmez, sana değmez, sana değmez
***
Bir kaç mektupla, bir sararmış resme
Bakıp da seni anmaya değmez
Anmaya değmez, sana değmez, sana değmez
***
Ne acılar çektik, ne dertler gördük
Senin yokluğun bana nedir sanki
Üç gün, beş gün, bilemedin bir kaç ay
Sonunda bir gün söküp atmak çok kolay
***
Akıtmam gözümün kanlı yaşını
Uğrunda ağlayıp yanmaya değmez
Bir kaç mektupla, bir sararmış resme
Bakıp da seni anmaya değmez
Anmaya değmez, sana değmez, sana değmez
***
Bir kaç mektupla, bir sararmış resme
Bakıp da seni anmaya değmez
Anmaya değmez, sana değmez, sana değmez
***
Bir kaç mektupla, bir sararmış resme
Bakıp da seni anmaya değmez
Anmaya değmez, sana değmez, sana değmez
***
Bir kaç mektupla, bir sararmış resme...
-
-
Ona, buna, şuna inanma
Onlar hep doğru söyler sanma
Ona, buna, şuna inanma
Onlar hep doğru söyler sanma
***
Sen aldanıp sen her söze kanma
Sen aldanıp sen her söze kanma
***
"Onda, bunda gönlü var" derler
"Doğru" diye yemin ederler
"Onda, bunda gönlü var" derler
"Doğru" diye yemin ederler
***
Sen sen ol, sen yine inanma
Sen sen ol, sen yine inanma
***
Gözlerime bir bak da anla
El sözüne n'olur inanma
***
Aç gözünü sen, uyansana
Şöyle bir yüzüme baksana
Aç gözünü sen, uyansana
Şöyle bir yüzüme baksana
***
Gerçek sevgimi biraz anla
Gerçek sevgimi biraz anla
***
Şöyle, böyle bir şeyler söyle
Susup susup oturma öyle
Şöyle, böyle bir şeyler söyle
Susup susup oturma öyle
***
Söyle, söyle, söyle, sen de söyle
Söyle, söyle, söyle, sen de söyle
***
Hep susarsan olmaz ki böyle
Söyle sen de, aşkını söyle
-
Gel, yalnızlıktan yoruldum
İnan, artık duruldum
Ah, yoruldum, duruldum gel
***
Gel, sırrımızı gizledim
Seni ne çok özledim
Ah, yoruldum, duruldum gel
***
Gel, sana hasret kollarım
Gel, seni nasıl ararım
***
Son günlerde durgunum
Yalnızlıktan yorgunum
Belki biraz kırgınım
Sana hala vurgunum
Artık gücüm kalmadı
Yeter!
***
Gel, karanlıktan korkarım
Hep kabus uykularım
Ah, yoruldum, duruldum gel
***
Gel, sana hasret kollarım
Gel, seni nasıl ararım
***
Son günlerde durgunum
Yalnızlıktan yorgunum
Belki biraz kırgınım
Sana hala vurgunum
Artık gücüm kalmadı
Yeter!
***
Geceleri olmuyor
Gündüzlerim dolmuyor
Yalnızlıktan yorgunum
Sana hala vurgunum
Artık gücüm kalmadı
Yeter!
Yorgunum, durgunum, vurgunum, gel...
-
Gönlümde hep sen gözümde hep sen
Nasıl özledim seni bir bilebilsen
Gönlümde hep sen gözümde hep sen
Gecemde gündüzümde düşümde hep sen
***
Sağıma baksam soluma baksam
Çıksam yol alsam bilmem ne yapsam
Kimlere sorsam deli mi olsam
Sen
Sen, sen, sen
***
Sonunda yine bana yine bana gelsen
Yanımda kalsan ruhumu sarsan
Sonunda yine bana yine bana gelsen
Yanımda kalsan ruhumu sarsan
***
Aklımda hep sen fikrimde hep sen
Yüz kere, yüz bin kere hiç düşünmediysem
Aklımda hep sen fikrimde hep sen
Nasıl özledim seni bir gelebilsen
***
Sağıma baksam soluma baksam
Çıksam yol alsam bilmem ne yapsam
Kimlere sorsam deli mi olsam
Sen
Sen, sen, sen
***
Sonunda yine bana yine bana gelsen
Yanımda kalsan ruhumu sarsan
Sonunda yine bana yine bana gelsen
***
Yanımda kalsan ruhumu sarsan
Yanımda kalsan ruhumu sarsan
Yanımda kalsan ruhumu sarsan
Yanımda kalsan ruhumu sarsan
Yanımda kalsan ruhumu sarsan
Yanımda kalsan ruhumu sarsan