Gece Gece sessiz, nefessiz Gece sensiz, çaresiz Gece sessiz, nefessiz Gece sensiz, çaresiz *** Gece korkunç, karanlık Karanlık Gün ağarmadan gel *** Gece yalnız, huzursuz Gece uzun, uykusuz Gece yalnız, huzursuz Gece uzun, uykusuz *** Gece korkunç, karanlık Karanlık Gün ağarmadan gel *** Gene sessiz, usulca Güneş doğmadan gel Gene sessiz, yavaşça Uyandırmadan gel *** Gece pişman, ağlıyor Gece düşman geliyor Gece pişman, ağlıyor Gece düşman geliyor *** Gece korkunç, karanlık Karanlık Gün ağarmadan gel *** Gece ruhum acıyor Gece sancım artıyor Gece ruhum acıyor Gece sancım artıyor *** Gece, korkunç, karanlık Karanlık Gün ağarmadan gel Gene sessiz, usulca Güneş doğmadan gel *** Gene sessiz, yavaşça Uyandırmadan gel Gene sessiz, usulca Güneş doğmadan gel Gene sessiz, yavaşça Uyandırmadan gel *** Gel Güneş doğmadan gel Gel Uyandırmadan gel

Gitme Gel Ayrılık ateşinde, yandı gönül, sönmüyor Cümle tabip, bu derde, nerden deva bilmiyor Ayrılık ateşinde, yandı gönül, sönmüyor Cümle tabip, bu derde, neden deva bilmiyor *** Gitti yarim, gelmiyor, halim nedir, bilmiyor Sevdim diye bir kere, neden yüzüm gülmüyor Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel *** Gönül derdi çekince, günler geçmek bilmiyor Yıllar yılı talihim, biraz olsun gülmüyor Gönül derdi çekince, günler geçmek bilmiyor Yıllar yılı talihim, biraz olsun gülmüyor *** Gitti yarim, gelmiyor, halim nedir bilmiyor Sevdim diye bir kere, neden yüzüm gülmüyor Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel *** Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel Gitme gel, gitme gel, gitme gel, gitme gel

Ne Olurdu Sanki Güzel bir kokuydun, tatlı bir rüzgar Küçücük bir çiçek, taptaze bahar Yani benim her şeyim, aşkım, kadınımdın Ne olurdu sanki, öyle kalsaydın *** Zaten bu hasretlik belimi bükmüş Günlerim karanlık, dertler çoğalmış Bir yandan kaderim çok kötü vurmuş Ne olurdu bir de sen vurmasaydın *** Bir seni severdim, sen de bilirsin Ben yalnız ağlarken senle gülerdim Yaşadım saymazdım, sensiz günleri Ne olurdu sanki, yanımda olsaydın

Sana Değmez Nasıl sevmişse bu divane gönül Böyle bilecek unutmasını da Nasıl esir olmuşsa gözlerine Başka gözlerle avunmasını da *** Akıtmam gözümün kanlı yaşını Uğrunda ağlayıp yanmaya değmez Bir kaç mektupla, bir sararmış resme Bakıp da seni anmaya değmez Anmaya değmez, sana değmez, sana değmez *** Bir kaç mektupla, bir sararmış resme Bakıp da seni anmaya değmez Anmaya değmez, sana değmez, sana değmez *** Ne acılar çektik, ne dertler gördük Senin yokluğun bana nedir sanki Üç gün, beş gün, bilemedin bir kaç ay Sonunda bir gün söküp atmak çok kolay *** Akıtmam gözümün kanlı yaşını Uğrunda ağlayıp yanmaya değmez Bir kaç mektupla, bir sararmış resme Bakıp da seni anmaya değmez Anmaya değmez, sana değmez, sana değmez *** Bir kaç mektupla, bir sararmış resme Bakıp da seni anmaya değmez Anmaya değmez, sana değmez, sana değmez *** Bir kaç mektupla, bir sararmış resme Bakıp da seni anmaya değmez Anmaya değmez, sana değmez, sana değmez *** Bir kaç mektupla, bir sararmış resme...

Ona Buna İnanma Ona, buna, şuna inanma Onlar hep doğru söyler sanma Ona, buna, şuna inanma Onlar hep doğru söyler sanma *** Sen aldanıp sen her söze kanma Sen aldanıp sen her söze kanma *** "Onda, bunda gönlü var" derler "Doğru" diye yemin ederler "Onda, bunda gönlü var" derler "Doğru" diye yemin ederler *** Sen sen ol, sen yine inanma Sen sen ol, sen yine inanma *** Gözlerime bir bak da anla El sözüne n'olur inanma *** Aç gözünü sen, uyansana Şöyle bir yüzüme baksana Aç gözünü sen, uyansana Şöyle bir yüzüme baksana *** Gerçek sevgimi biraz anla Gerçek sevgimi biraz anla *** Şöyle, böyle bir şeyler söyle Susup susup oturma öyle Şöyle, böyle bir şeyler söyle Susup susup oturma öyle *** Söyle, söyle, söyle, sen de söyle Söyle, söyle, söyle, sen de söyle *** Hep susarsan olmaz ki böyle Söyle sen de, aşkını söyle

Yorgunum Gel, yalnızlıktan yoruldum İnan, artık duruldum Ah, yoruldum, duruldum gel *** Gel, sırrımızı gizledim Seni ne çok özledim Ah, yoruldum, duruldum gel *** Gel, sana hasret kollarım Gel, seni nasıl ararım *** Son günlerde durgunum Yalnızlıktan yorgunum Belki biraz kırgınım Sana hala vurgunum Artık gücüm kalmadı Yeter! *** Gel, karanlıktan korkarım Hep kabus uykularım Ah, yoruldum, duruldum gel *** Gel, sana hasret kollarım Gel, seni nasıl ararım *** Son günlerde durgunum Yalnızlıktan yorgunum Belki biraz kırgınım Sana hala vurgunum Artık gücüm kalmadı Yeter! *** Geceleri olmuyor Gündüzlerim dolmuyor Yalnızlıktan yorgunum Sana hala vurgunum Artık gücüm kalmadı Yeter! Yorgunum, durgunum, vurgunum, gel...

Dolaş da Gel Gel dolaş dolaş dolaş da gel Gel dolaş dolaş dolaş da gel Gel dolaş biraz dolaş da gel Gel dolaş biraz dolaş da gel Dolaş da gel Dolaş da gel gel gel gel *** Gel uykum kaçtı bak gün açtı gel Gel bekle bekle sabrım taştı gel Gel dolaş biraz dolaş da gel Gel dolaş biraz dolaş da gel Dolaş da gel Dolaş da gel gel gel gel