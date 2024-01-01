Bir yârim olsun isterdim, gözleri yeşil Bir yârim olsun isterdim, gül yüzü gülen Onu çok sevmek isterdim, delice sevmek Peşinden koşup koşup, sonunda almak *** Ben sevmek, sevmek isterdim Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış Ben sevmek, sevmek isterdim Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış *** Bir yârim oldu sonunda, gözleri yeşil Bir yârim oldu sonunda, gül yüzü gülen Sevmeyi tattım sonunda, delice sevdim Fakat aşkın sonunu, ben hiç bilmezdim *** Ben sevmek, sevmek isterdim Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış Ben sevmek, sevmek isterdim Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış