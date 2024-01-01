Sevenler Ağlarmış Şarkı Sözleri
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Üç Hürel
Sevenler Ağlarmış
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Bir yârim olsun isterdim, gözleri yeşil
Bir yârim olsun isterdim, gül yüzü gülen
Onu çok sevmek isterdim, delice sevmek
Peşinden koşup koşup, sonunda almak
***
Ben sevmek, sevmek isterdim
Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış
Ben sevmek, sevmek isterdim
Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış
***
Bir yârim oldu sonunda, gözleri yeşil
Bir yârim oldu sonunda, gül yüzü gülen
Sevmeyi tattım sonunda, delice sevdim
Fakat aşkın sonunu, ben hiç bilmezdim
***
Ben sevmek, sevmek isterdim
Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış
Ben sevmek, sevmek isterdim
Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış