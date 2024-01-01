Ufuk Beydemir

İşte Bir Anda Az gittim uz gittim dere tepe düz gittim Bütün yollardan yalnız başıma geçtim Aklımda sayfalar ve hüzünlü suratlar Bir de hep yarım kalan vedalar *** İşte bir anda geldi kapımda Vakit vardı oysa *** İşte bir anda geldi kapımda Vakit vardı oysa *** Aklım başımdan gidiyor ve sana yaklaşıyor Sızıyor kapı arasından tüm bedenini sarıyor *** Aklım başımdan gidiyor ve sana yaklaşıyor Sızıyor kapı arasından tüm bedenini sarıyor *** İşte bir anda geldi kapımda Vakit vardı oysa İşte bir anda geldi kapımda Vakit vardı oysa *** İşte bir anda geldi kapımda Vakit vardı oysa İşte bir anda geldi kapımda Vakit vardı oysa *** Bilmediğim bir şey var aslında, bilmediğim bir şey Bilmediğim bir şey var aslında, bilmediğim bir şey *** İşte bir anda geldi kapımda Vakit vardı oysa İşte bir anda geldi kapımda Vakit vardı oysa *** İşte bir anda geldi kapımda Vakit vardı oysa İşte bir anda geldi kapımda Vakit vardı oysa *** İşte bir anda geldi kapımda Vakit vardı oysa İşte bir anda geldi kapımda Vakit vardı oysa

Kendimce Biriyim Onlar gider, aklım kalır Kimseye sormam günahı Böyle aşkın ızdırabı Zordur elbet ilacı *** Anlatırlar dinleyene Öğretirler bak hayatı Tırmalarken sen duvarı Onların hepsi yalancı *** Ben solmuş biriyim Kendimce biriyim Belki de deliyim *** Ben solmuş biriyim Kendimce biriyim Belki de deliyim *** Bilmem neyin içindeyim Arkası gelmez dertlerin Sofraları terk ederim Sizlerden hiç değilim *** Ben solmuş biriyim Kendimce biriyim Belki de deliyim *** Ben solmuş biriyim Kendimce biriyim Belki de deliyim *** Ah gelmesin sonu Böyle hayatın, kalmasın tadı Ah gelmesin sonu Böyle hayatın, kalmasın tadı *** Ben solmuş biriyim Kendimce biriyim Belki de deliyim *** Ben solmuş biriyim Kendimce biriyim Belki de deliyim

N'aber? N'aber? Gel gidelim buralardan Söyle, kimler üzdüyse seni N'aber? Aklında neler var? Boş ver, işte yol bu tarafta *** Ben anlatamam Sen beni anla Ben dayanamam Sen beni kolla *** N'aber? İçimde bir kurt var Zorla sevdiremem ben kendimi N'aber? N'aber? *** Ben anlatamam Sen beni anla Ben dayanamam Sen beni kolla *** N'aber? N'aber? N'aber? N'aber?

O Benim Yeşil ağaç, mavi gökyüzü Kimsenin yok hiçbir küslüğü İşte güzel bir hikaye bu *** Biri olmasın, o benim, o benim Biri olmasın, o benim, o benim *** Biraz zaman geçti üstünden Sensizliği tanıdım şimdi ben Gördüm ki sen her şeyimsin *** Biri olmasın, o benim, o benim Biri olmasın, o benim, o benim *** Biri olmasın, o benim, o benim Biri olmasın, o benim, o benim