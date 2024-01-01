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7/24 Dinle Kristal Oda

Kristal Oda Şarkı Sözleri

Ufuk Beydemir Kristal Oda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ufuk Beydemir Kristal Oda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kristal Oda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ufuk Beydemir

Ufuk Beydemir

Kristal Oda

  • İşte Bir Anda

  • Dünya Gibi

  • Kendimce Biriyim

  • Güz Bahçen Ve Sen

  • Galiba

  • N'aber?

  • O Benim

  • Gerçek Nerede

  • Hadi Bana Gel

  • İstesem De

  • Dur Yanımda

  • Sonsuz Boşluk

  • Gerçek Nerede (Akustik)

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