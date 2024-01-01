Ufuk Beydemir

Anlatsam kime, neyi, nasıl? Anlatsam kime, neyi, nasıl? *** Düşmüşüm bir derde Kapılmışım seline Düşmüşüm bir derde Öyle var oldum *** Derviş sanarken kendimi deliymişim Derviş sanarken kendimi deliymişim *** Duydum ya seni Aşk içinde seni Okudum ya seni Öyle meşk oldum *** Aşk istemiş, âşık olmuş, kudurmuşum Aşk istemiş, âşık olmuş, kudurmuşum *** Sabır neymiş? Bilmez idim Sabır neymiş? Öyle taş oldum *** Gezdim durdum bu cihanda, dolaştım Gezdim durdum bu cihanda, dolaştım *** Düzen neymiş? Görmüş oldum Yaşam neymiş? Öyle can oldum

Açıyor ya, bazı geceler sana bir kapı Gidiyorsun ya, hiç bilmediğin yerlere Tanıyorsun ya, aslında tanımadığın her şeyi Kalıyorsun ya, put gibi olduğun yerde *** Kaldım bu şehirde Ne kaçış var ne dönüş Sevda gibi öylece Sevda gibi öylece *** Açıyor ya, bazı geceler sana bir kapı Gidiyorsun ya, hiç bilmediğin yerlere Tanıyorsun ya, aslında tanımadığın her şeyi Kalıyorsun ya, put gibi olduğun yerde *** Kaldım bu şehirde Ne kaçış var ne dönüş Sevda gibi öylece Sevda gibi öylece