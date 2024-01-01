Sevda Gibi Şarkı Sözleri
Ufuk Beydemir Sevda Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ufuk Beydemir Sevda Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevda Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Açıyor ya, bazı geceler sana bir kapı
Gidiyorsun ya, hiç bilmediğin yerlere
Tanıyorsun ya, aslında tanımadığın her şeyi
Kalıyorsun ya, put gibi olduğun yerde
***
Kaldım bu şehirde
Ne kaçış var ne dönüş
Sevda gibi öylece
Sevda gibi öylece
***
Açıyor ya, bazı geceler sana bir kapı
Gidiyorsun ya, hiç bilmediğin yerlere
Tanıyorsun ya, aslında tanımadığın her şeyi
Kalıyorsun ya, put gibi olduğun yerde
***
Kaldım bu şehirde
Ne kaçış var ne dönüş
Sevda gibi öylece
Sevda gibi öylece
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Ey aşk
Bodrum’da bir sahildesin
Ey aşk
Bu odada bir yerdesin
***
Durdu zaman yüreğimdesin
Durdu zaman yüreğimdesin
***
Vicdan
Dikenlerin içindeyim
Ben hala
Toprağın üzerindeyim
***
Durdu zaman yüreğimdesin
Durdu zaman yüreğimdesin
***
Tıkandım bu yerde
Kaldım kendimle
Tıkandım bu yerde
Kaldım kendimle
***
Durdu zaman yüreğimdesin
Durdu zaman yüreğimdesin
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Anlatsam kime, neyi, nasıl?
Anlatsam kime, neyi, nasıl?
***
Düşmüşüm bir derde
Kapılmışım seline
Düşmüşüm bir derde
Öyle var oldum
***
Derviş sanarken kendimi deliymişim
Derviş sanarken kendimi deliymişim
***
Duydum ya seni
Aşk içinde seni
Okudum ya seni
Öyle meşk oldum
***
Aşk istemiş, âşık olmuş, kudurmuşum
Aşk istemiş, âşık olmuş, kudurmuşum
***
Sabır neymiş?
Bilmez idim
Sabır neymiş?
Öyle taş oldum
***
Gezdim durdum bu cihanda, dolaştım
Gezdim durdum bu cihanda, dolaştım
***
Düzen neymiş?
Görmüş oldum
Yaşam neymiş?
Öyle can oldum