Ufuk Beydemir

Açıyor ya, bazı geceler sana bir kapı Gidiyorsun ya, hiç bilmediğin yerlere Tanıyorsun ya, aslında tanımadığın her şeyi Kalıyorsun ya, put gibi olduğun yerde *** Kaldım bu şehirde Ne kaçış var ne dönüş Sevda gibi öylece Sevda gibi öylece *** Açıyor ya, bazı geceler sana bir kapı Gidiyorsun ya, hiç bilmediğin yerlere Tanıyorsun ya, aslında tanımadığın her şeyi Kalıyorsun ya, put gibi olduğun yerde *** Kaldım bu şehirde Ne kaçış var ne dönüş Sevda gibi öylece Sevda gibi öylece