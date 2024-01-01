Ufuk Beydemir

-
Donuk bir bakışı var
Tüm dünyaya
Garip bir hüznü var
Beni alıkoyan bu hayattan
***
Gördüğüm onda
Özel bir şey var
Kimse anlamasa da
Anlattıkları var şu insanlara
***
Şu insanlara
Şu insanlara
***
Uçsuz denizlerde
Onun yüzü var
Güneş ışıltısında
Onun bedeni var
***
Bu sonsuz boşlukta onun sesi var
Onun sesi var
Onun sesi var
-
Güvenemem servetime, malıma
Ümidim yok bugün ile yarına
Toprak beni de basacak bağrına
***
Adaletin bu mu dünya
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
***
Ne insanlar gelip geçti kapından
Memnun gelip giden var mı yolundan
Kimi fakir, kimi ayrılmış yarinden
***
Adaletin bu mu dünya
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
***
Kimi Mecnun gibi dağda dolaşır
Kimisi de ölüm yok gibi çalışır
Kimi meteliksiz, kimi milyona karışır
***
Adaletin bu mu dünya
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
-
Uzaklarda Karagöz'den bir selam vardı
Uzaklarda Karagöz'den bir selam vardı
Saramadım, soramadım, ömrüm zarardı
Saramadım, soramadım, ömrüm zarardı
***
Artık bu ayrılıklardan kalbim usandı
Artık bu ayrılıklardan kalbim usandı
Bir gökyüzü, bir duvar, bir resim kaldı
Bir gökyüzü, bir duvar, bir resim kaldı
***
Oysa dünya ne geniş, koğuşum dardı
Bıraksalar martılarla randevum vardı
Oysa dünya ne geniş, koğuşum dardı
Bıraksalar martılarla randevum vardı
***
Gezindiğim avlularda düşler sarardı
Gezindiğim avlularda düşler sarardı
O muhteşem dostluklardan şimdi kim kaldı?
O muhteşem dostluklardan şimdi kim kaldı?
***
Hançerlendim akşamların alacasında
Hançerlendim akşamların alacasında
Coşamadım, koşamadım, ömrüm zarardı
Coşamadım, koşamadım, ömrüm talandı
***
Oysa dünya ne geniş, koğuşum dardı
Bıraksalar martılarla randevum vardı
Oysa dünya ne geniş, koğuşum dardı
Bıraksalar martılarla randevum vardı
***
Oysa dünya ne geniş, koğuşum dardı
Bıraksalar martılarla randevum vardı
Oysa dünya ne geniş, koğuşum dardı
Bıraksalar martılarla randevum vardı
-
Güneş küsmüş şavkımıyor ah sensiz
Zerdali güzeli gözlerinle bak bana
***
Keder eş oldu yenemiyorum ah sensiz
Baldan tatlı sözlerinle gül bana
Keder eş oldu yenemiyorum ah sensiz
Baldan tatlı sözlerinle gül bana
***
Diken sarmış güllerimi deremiyorum
Diken sarmış güllerimi deremiyorum
Gülden nazik ellerini uzat bana
Gülden nazik ellerini uzat bana
***
Hasret yanar gecelerim ah sensiz
Hasret yanar gecelerim ah sensiz
Davran gülüm esen yel ol gel bana
Davran gülüm esen yel ol gel bana
***
Güneş küsmüş şavkımıyor ah sensiz
Zerdali güzeli gözlerinle bak bana
***
Keder eş oldu yenemiyorum ah sensiz
Baldan tatlı sözlerinle gül bana
Keder eş oldu yenemiyorum ah sensiz
Baldan tatlı sözlerinle gül bana
-
Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk
Çarpı bacaklarıyla -ha düştü ha düşecek
Nasıl koşarsa ardından bir devin
***
O çapkın babamı ben öyle sevdim
Bilmezdi ki oturduğumuz semti
Geldi mi de gidici - hep, hep acele işi
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi
Atlastan bakardım nereye gitti
Öyle öyle ezber ettim gurbeti
***
Sevinçten uçardım hasta oldum mu,
Kırkı geçerse ateş, çağırırlar İstanbul'a
Bi helalleşmek ister elbet, değil mi oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk oyununu,
Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu,
***
En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki devin,
Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için
Açıldı nefesim, fikrim, can evim
Hayatta ben en çok babamı sevdim.
-
-
Maruzatım var benim gidişatın üstüne
Maruzatım var benim gidişatın üstüne
Ben kahraman değilim, suçu almam üstüme
Ben kahraman değilim, suçu almam üstüme
***
Umutlarım var benim güzel günler üstüne
Umutlarım var benim güzel günler üstüne
Ben karamsar değilim, aydınlıklar içimde
***
Gözümün önünde saklayamazlar
Bunca karaları aklayamazlar
Çocuk gibi bizi kandıramazlar
Düşününce suçlayamazlar
***
Gözümün önünde saklayamazlar
Bunca karaları aklayamazlar
Çocuk gibi bizi kandıramazlar
Düşününce suçlayamazlar
***
Gözümün önünde saklayamazlar
Bunca karaları aklayamazlar
Çocuk gibi bizi kandıramazlar
Düşününce suçlayamazlar
***
Gözümün önünde saklayamazlar
Bunca karaları aklayamazlar
Çocuk gibi bizi kandıramazlar
Düşününce suç-suç-suç...
-
Yine kışladı dağ bayır
Yol bulunmaz iz sürülmez
Ne bir haber ne bir selam
Giden gelmez gelen demez vay
***
Kaç bahardır sensiz geçti
Buralara yaz gelmedi
Gözlerimden yaş düşeli
Acılar dinmedi
***
Vay beni vay vay beni
Her an beklerim seni
Bu hasretlik çekilmez
Gel götür beni
***
Anılarda kaldı şimdi
Reva mıydı bunlar bize
Gelmedin ki yüzüm güle
Bu ayrılık eza niye vay
-
Şaha giden dost bezirgan
Önün sıra indir beni
***
Düşmüşem elden ayaktan
Tut elimden, kaldır beni
Düşmüşem elden ayaktan
Tut elimden, kaldır beni
***
Tut elimden, ferman eyle
Bu derdime derman eyle
Götür şaha, kurban eyle
"Öldür" derse öldür beni
***
Kanberi'yem, bir hâl oldum
Yandım aşkına, kül oldum
***
Ben bir acayip hâl oldum
Böyle şaha bildir beni
Ben bir acayip hâl oldum
Böyle şaha bildir beni
***
Ben bir acayip hâl oldum
Böyle şaha bildir beni
-
Sardı yine ruhumu
Yokluğunun efkarı
Bundan sonra anlamı yok
Yok ağlamanın kârı
Var mı söyle aşk uğruna
Ölenlerin günahı
***
Elim dilim tutuldu
Zalimlere yenildim
İki gözüm kör oldu
Başkasını görmedim
***
Efkarlıyım efkarlı
Çaldılar gönlüm yandı
Kaf dağının arkasında
Benim sevdiğim kaldı
Gözlerinin karasında
Bir yudum umut vardı
***
Sardı yine ruhumu
Yokluğunun efkarı
Bundan sonra anlamı yok
Yok ağlamanın kârı
Var mı söyle aşk uğruna
Ölenlerin günahı
***
Elim dilim tutuldu
Zalimlere yenildim
İki gözüm kör oldu
Başkasını sevmedim
***
Efkarlıyım efkarlı
Çaldılar gönlüm yandı
Kaf dağının arkasında
Benim sevdiğim kaldı
Gözlerinin karasında
Bir yudum umut vardı
-
Dilimde hep aynı hece
Böyle geçer gündüz gece
Sevdan düşmüş yüreğime
Yanar kendi kavlince
***
Dilimde hep aynı hece
Böyle geçer gündüz gece
Sevdan düşmüş yüreğime
Yanar kendi kavlince
***
Sen ki başımın belası
Sen ki gönlümün sevdası
Sen ki başımın belası
Sen ki gönlümün sevdası, of
***
Sen ki gönül bukağı
***
Dilimde hep aynı hece
Böyle geçer gündüz gece
Sevdan düşmüş yüreğime
Yanar kendi kavlince
***
Gözlerin arar mı bilmem
Ellerin tutar mı bilmem
Gecenin öbür yüzünde
Yüreğin sorar mı bilmem
***
Gözlerin arar mı bilmem
Ellerin tutar mı bilmem
Gecenin öbür yüzünde
Yüreğin sorar mı bilmem
***
Sen ki başımın belası
Sen ki gönlümün sevdası
Sen ki başımın belası
Sen ki gönlümün sevdası, of
***
Sen ki gönül bukağı
Gözlerin arar mı bilmem
Ellerin tutar mı bilmem
Gecenin öbür yüzünde
Yüreğin sorar mı bilmem