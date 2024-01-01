Ufuk Beydemir

Sonsuz Boşluk Donuk bir bakışı var Tüm dünyaya Garip bir hüznü var Beni alıkoyan bu hayattan *** Gördüğüm onda Özel bir şey var Kimse anlamasa da Anlattıkları var şu insanlara *** Şu insanlara Şu insanlara *** Uçsuz denizlerde Onun yüzü var Güneş ışıltısında Onun bedeni var *** Bu sonsuz boşlukta onun sesi var Onun sesi var Onun sesi var

Adaletin Bu mu Dünya Güvenemem servetime, malıma Ümidim yok bugün ile yarına Toprak beni de basacak bağrına *** Adaletin bu mu dünya Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Ne insanlar gelip geçti kapından Memnun gelip giden var mı yolundan Kimi fakir, kimi ayrılmış yarinden *** Adaletin bu mu dünya Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Kimi Mecnun gibi dağda dolaşır Kimisi de ölüm yok gibi çalışır Kimi meteliksiz, kimi milyona karışır *** Adaletin bu mu dünya Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya

Martılarla Randevu Uzaklarda Karagöz'den bir selam vardı Uzaklarda Karagöz'den bir selam vardı Saramadım, soramadım, ömrüm zarardı Saramadım, soramadım, ömrüm zarardı *** Artık bu ayrılıklardan kalbim usandı Artık bu ayrılıklardan kalbim usandı Bir gökyüzü, bir duvar, bir resim kaldı Bir gökyüzü, bir duvar, bir resim kaldı *** Oysa dünya ne geniş, koğuşum dardı Bıraksalar martılarla randevum vardı Oysa dünya ne geniş, koğuşum dardı Bıraksalar martılarla randevum vardı *** Gezindiğim avlularda düşler sarardı Gezindiğim avlularda düşler sarardı O muhteşem dostluklardan şimdi kim kaldı? O muhteşem dostluklardan şimdi kim kaldı? *** Hançerlendim akşamların alacasında Hançerlendim akşamların alacasında Coşamadım, koşamadım, ömrüm zarardı Coşamadım, koşamadım, ömrüm talandı *** Oysa dünya ne geniş, koğuşum dardı Bıraksalar martılarla randevum vardı Oysa dünya ne geniş, koğuşum dardı Bıraksalar martılarla randevum vardı *** Oysa dünya ne geniş, koğuşum dardı Bıraksalar martılarla randevum vardı Oysa dünya ne geniş, koğuşum dardı Bıraksalar martılarla randevum vardı

Ah Sensiz Güneş küsmüş şavkımıyor ah sensiz Zerdali güzeli gözlerinle bak bana *** Keder eş oldu yenemiyorum ah sensiz Baldan tatlı sözlerinle gül bana Keder eş oldu yenemiyorum ah sensiz Baldan tatlı sözlerinle gül bana *** Diken sarmış güllerimi deremiyorum Diken sarmış güllerimi deremiyorum Gülden nazik ellerini uzat bana Gülden nazik ellerini uzat bana *** Hasret yanar gecelerim ah sensiz Hasret yanar gecelerim ah sensiz Davran gülüm esen yel ol gel bana Davran gülüm esen yel ol gel bana *** Güneş küsmüş şavkımıyor ah sensiz Zerdali güzeli gözlerinle bak bana *** Keder eş oldu yenemiyorum ah sensiz Baldan tatlı sözlerinle gül bana Keder eş oldu yenemiyorum ah sensiz Baldan tatlı sözlerinle gül bana

Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk Çarpı bacaklarıyla -ha düştü ha düşecek Nasıl koşarsa ardından bir devin *** O çapkın babamı ben öyle sevdim Bilmezdi ki oturduğumuz semti Geldi mi de gidici - hep, hep acele işi Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi Atlastan bakardım nereye gitti Öyle öyle ezber ettim gurbeti *** Sevinçten uçardım hasta oldum mu, Kırkı geçerse ateş, çağırırlar İstanbul'a Bi helalleşmek ister elbet, değil mi oğluyla! Tifoyken başardım bu aşk oyununu, Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu, *** En son teftişine çıkana değin Koştururken ardından o uçmaktaki devin, Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için Açıldı nefesim, fikrim, can evim Hayatta ben en çok babamı sevdim.

Suçlayamazlar Maruzatım var benim gidişatın üstüne Maruzatım var benim gidişatın üstüne Ben kahraman değilim, suçu almam üstüme Ben kahraman değilim, suçu almam üstüme *** Umutlarım var benim güzel günler üstüne Umutlarım var benim güzel günler üstüne Ben karamsar değilim, aydınlıklar içimde *** Gözümün önünde saklayamazlar Bunca karaları aklayamazlar Çocuk gibi bizi kandıramazlar Düşününce suçlayamazlar *** Gözümün önünde saklayamazlar Bunca karaları aklayamazlar Çocuk gibi bizi kandıramazlar Düşününce suçlayamazlar *** Gözümün önünde saklayamazlar Bunca karaları aklayamazlar Çocuk gibi bizi kandıramazlar Düşününce suçlayamazlar *** Gözümün önünde saklayamazlar Bunca karaları aklayamazlar Çocuk gibi bizi kandıramazlar Düşününce suç-suç-suç...

Vay Beni Yine kışladı dağ bayır Yol bulunmaz iz sürülmez Ne bir haber ne bir selam Giden gelmez gelen demez vay *** Kaç bahardır sensiz geçti Buralara yaz gelmedi Gözlerimden yaş düşeli Acılar dinmedi *** Vay beni vay vay beni Her an beklerim seni Bu hasretlik çekilmez Gel götür beni *** Anılarda kaldı şimdi Reva mıydı bunlar bize Gelmedin ki yüzüm güle Bu ayrılık eza niye vay

Şaha Giden Dost Bezirgan Şaha giden dost bezirgan Önün sıra indir beni *** Düşmüşem elden ayaktan Tut elimden, kaldır beni Düşmüşem elden ayaktan Tut elimden, kaldır beni *** Tut elimden, ferman eyle Bu derdime derman eyle Götür şaha, kurban eyle "Öldür" derse öldür beni *** Kanberi'yem, bir hâl oldum Yandım aşkına, kül oldum *** Ben bir acayip hâl oldum Böyle şaha bildir beni Ben bir acayip hâl oldum Böyle şaha bildir beni *** Ben bir acayip hâl oldum Böyle şaha bildir beni

Efkarlıyım Sardı yine ruhumu Yokluğunun efkarı Bundan sonra anlamı yok Yok ağlamanın kârı Var mı söyle aşk uğruna Ölenlerin günahı *** Elim dilim tutuldu Zalimlere yenildim İki gözüm kör oldu Başkasını görmedim *** Efkarlıyım efkarlı Çaldılar gönlüm yandı Kaf dağının arkasında Benim sevdiğim kaldı Gözlerinin karasında Bir yudum umut vardı *** Sardı yine ruhumu Yokluğunun efkarı Bundan sonra anlamı yok Yok ağlamanın kârı Var mı söyle aşk uğruna Ölenlerin günahı *** Elim dilim tutuldu Zalimlere yenildim İki gözüm kör oldu Başkasını sevmedim *** Efkarlıyım efkarlı Çaldılar gönlüm yandı Kaf dağının arkasında Benim sevdiğim kaldı Gözlerinin karasında Bir yudum umut vardı