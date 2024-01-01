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7/24 Dinle Sevda Gibi

Sevda Gibi Şarkı Sözleri

Ufuk Beydemir Sevda Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ufuk Beydemir Sevda Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevda Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ufuk Beydemir

Ufuk Beydemir

Sevda Gibi

  • Yüreğimdesin

  • Ay Tenli Kadın

  • Sevda Gibi

  • Öyle Meşk Oldum

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