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Ufuk Bigay

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Öpmeye Doyamadığım

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Ah Sonunu Bilseydim

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Sen Bir Başkasın

... KAPAT
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Albümler

Firari Ufuk Bigay

Ufuk Bigay Ufuk Bigay

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