Türk dizi ve sinema dünyasının yıldız isimlerinden Çağatay Ulusoyun deniz tutkusunu bilmeyen yok. Setlerin yoğun temposundan fırsat buldukça Göcek koylarında demir atan, maviliklerle iç içe yaşamayı seçen Ulusoy, yıllardır yaz aylarını 16 metrelik gözde teknesinde geçiriyordu. Ancak her güzel hikâyenin bir sonu vardır. Son dönemde hem yurt içi hem de yurt dışındaki projeleriyle oldukça yoğun bir dönemden geçen oyuncu, vakit ayıramadığı gerekçesiyle teknesini satışa çıkardı. Bu satışı ilginç kılan bir başka detay ise, teknenin yeni sahibinin de tanıdık bir yüz olması. Oyuncu arkadaşlığıyla bilinen Mustafa Mert Koç, ailesiyle birlikte Çağatay Ulusoyun teknesini 20 milyon TL gibi bir rakam karşılığında satın aldı. Bir bakıma bu, sadece bir eşya devri değil, bir tutkunun miras bırakılması gibi. Ulusoyun sessizce Göcek koylarında gezdiği ve anılarla dolu o tekne, artık Koç ailesinin yazlarına eşlik edecek. Bir teknenin hikâyesi, sadece denizle sınırlı değildir. İçinde geçirilen anlar, yapılan sohbetler, doğan güneşler ve batan gün batımlarıyla yazılır. Şimdi o hikâyeye yeni bir kalem dokunacak. Dileriz Mustafa Mert Koç ve ailesi de bu teknede en az Çağatay Ulusoy kadar huzur ve mutluluk bulur.