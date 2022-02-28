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7/24 Dinle Uğur Akyürek

Uğur Akyürek

Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler

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01

İlk Kez Aşık Olanların Şarkısı

02

Korkuyorum Sevmekten

03

Aşk İzi

04

Yani

05

Adı Sevda

... KAPAT
**
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Pozitif Düşünceler | Pop Müzik

Pozitif Düşünceler | Pop Müzik

İlk Aşk

İlk Aşk

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