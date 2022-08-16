Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Ali Uğur Altınok, 1969 yılında Antalya’da dünyaya gelmiştir. Profesyonel müzik eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarında başlamıştır. Buradaki eğitim hayatı boyunca çeşitli korolarda görev alan sanatçı, özellikle ATMOK (Ayangil Orkestra ve Korosu) ile konser ve albümler de yer almıştır. 1989 yılında ülke genelinde yapılan ve Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumu tarafından düzenlenen yarışmada üçüncü olmuştur. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İcra Heyeti’nin açtığı sınavı kazanarak kısa bir süre burada profesyonel olarak çalışmıştır. Ali Uğur Altınok, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğuna kadrolu ses sanatçısı olarak çalışmaya başlamıştır. Bu toplulukla, Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli yerlerinde sayısız konserlere katılmıştır. Aynı zamanda, topluluğun veya diğer özel CD kayıtlarında solo ve vokal olarak görev yapmıştır. 2013 yılında yeni oluşan Alla Turca Kollektif grubu il, 17. Yüzyıl Barok ve Osmanlı Müziği icralarında ses sanatçısı olarak yer almaya devam etmektedir.