Uğur Arslan

Adı Mehmet... Kara kıtanın kara gözlü, zayıf yüzlü çocuğu. Göz kapaklarında güneş ve çapakları çöl sarisi. Çaresizliğin girdabında. Kelebek renkli yüzünün yorgun yarısı. *** Adı Mehmet... Bir halkın hikayesi yani. Yeni günün solduğu beldeye, asırlar öncesinin bir yolculuk efsanesi. Bir halkın ismi yani. Kaderden ötesi olmayan. *** Adı Mehmet... Kimseden medet ummayan. Aç karınlı, hasta yüzlü ama tok gözlü. Öylece duran ve sabreden. Uzaktan gelen yolcuları ağırladığı günkü gibi. Necasi gibi, Habeşi gibi. Doğru, dürüst, iyi, insan yani... *** Adı Mehmet... Bir umudun ismi. Çöle yağmur yağdığı günün. Karninin doyduğu günün. Öldüğü günün. *** Ve üstünde çiçekler açabilen bir mezara gömüldüğü günün ismi yani. *** Adı Mehmet... Kimse tanımaz, kimse bilmez. Kara gözleri gülmez. Dünyanın gözü kör olmuş sanki. Kimse onları görmez. *** Adı Mehmet... Kim duyar ki; Dudağında bir feryat! ! Savaşmak dururken yani, Mehmet´i kim dinler ki? Açlığı kim dinler ki? *** Adı Mehmet... Hastalığın gözlerindeki buğusu. Açlığın kokusu. Ve ölümün korkusu. Bir kum fırtınası uğultusu. Ağlayan bir bebek sesi. Ve zayıf dizlerin yağmursuz çöllerdeki izi. Söyle dünya insanların kaç kişi? Kaçı sağır, kaçı kör, kaçı arsız, kaçı erkek, kaçı dişi? Açlıktan ölmek kaldı mı be şimdi? Söyle dünya insanlık kimin işi?