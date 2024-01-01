Al Sende Dursun Şarkı Sözleri
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Uğur Arslan
Al Sende Dursun
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Çok zor gelecek bana bu ayrılık
Bilemem yaşayabilir miyim sensiz bir fiil
Bitmiştir aramızdaki aşk ve koymuştur noktayı aramızdaki
Aşka bu şiir
***
Bu şiiri sana yazdım ayrılırken al sende dursun
Bir şarkımız olmadı söylediğimiz, bari bir şiirimiz olsun
Bir hayalim vardı senle aşka dair
Başlangıcı hemen hemen aynı ama sonu bu değil
***
Bir hayalim vardı aşka dair eni konu bir delikanlı sevdası
Ne masaldı ne bir sihir
***
Bu şiiri sana yazdım ayrılırken al sende dursun
Bir şarkımız olmadı söylediğimiz, bari bir şiirimiz
Olsun
Senden ayrılırken çıkardım saati kolumdan
Zaman ister yürüsün ister dursun
Nerede veya kiminle olursan ol bil ki beni üzmüyorsun
***
Babam öldükten sonra astım sazımı duvara artık mızrabım
Tellere vurmuyor
Anamda öldükten sonra hiçbir acı artık eskisi kadar
Koymuyor
Hatırlar mısın senin kokunu anamın kokusuna değişmiştim
Meğer ben babamı daha çok sevmişim, o yüzden onu kimseyle
Değişmemişim
Akşamları arkadaşım cemo ile dertleşiyoruz
Çocuk benim kahrımdan sigarayı günde 2 pakete çıkardı
Bense bir tek dal bile içemiyorum. bazen gerçekten sarhoş
Olmak istiyorum olamıyorum
Çünkü bilirsin içkiyi ağzıma süremiyorum
***
Ara sıra takılıyor cemo yahu delikanlı adamın
En azından bir kötü alışkanlığı olur
Sende hiç biri yok diyor
Benim bir kötü alışkanlığım var cemo diyorum nedir diye
Soruyor söyleyemiyorum
Evet benim bir kötü alışkanlığım var nedir biliyor musun
Seni seviyorum seni seviyorum seni seviyorum
Alışkanlığımsın seni çok seviyorum seni seviyorum
Vazgeçemiyorum seni çok seviyorum