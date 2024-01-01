Uğur Arslan

Çok zor gelecek bana bu ayrılık Bilemem yaşayabilir miyim sensiz bir fiil Bitmiştir aramızdaki aşk ve koymuştur noktayı aramızdaki Aşka bu şiir *** Bu şiiri sana yazdım ayrılırken al sende dursun Bir şarkımız olmadı söylediğimiz, bari bir şiirimiz olsun Bir hayalim vardı senle aşka dair Başlangıcı hemen hemen aynı ama sonu bu değil *** Bir hayalim vardı aşka dair eni konu bir delikanlı sevdası Ne masaldı ne bir sihir *** Bu şiiri sana yazdım ayrılırken al sende dursun Bir şarkımız olmadı söylediğimiz, bari bir şiirimiz Olsun Senden ayrılırken çıkardım saati kolumdan Zaman ister yürüsün ister dursun Nerede veya kiminle olursan ol bil ki beni üzmüyorsun *** Babam öldükten sonra astım sazımı duvara artık mızrabım Tellere vurmuyor Anamda öldükten sonra hiçbir acı artık eskisi kadar Koymuyor Hatırlar mısın senin kokunu anamın kokusuna değişmiştim Meğer ben babamı daha çok sevmişim, o yüzden onu kimseyle Değişmemişim Akşamları arkadaşım cemo ile dertleşiyoruz Çocuk benim kahrımdan sigarayı günde 2 pakete çıkardı Bense bir tek dal bile içemiyorum. bazen gerçekten sarhoş Olmak istiyorum olamıyorum Çünkü bilirsin içkiyi ağzıma süremiyorum *** Ara sıra takılıyor cemo yahu delikanlı adamın En azından bir kötü alışkanlığı olur Sende hiç biri yok diyor Benim bir kötü alışkanlığım var cemo diyorum nedir diye Soruyor söyleyemiyorum Evet benim bir kötü alışkanlığım var nedir biliyor musun Seni seviyorum seni seviyorum seni seviyorum Alışkanlığımsın seni çok seviyorum seni seviyorum Vazgeçemiyorum seni çok seviyorum