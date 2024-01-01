Uğur Arslan

Beni vurun Onun yeşil gözlerinden ölmek olsun sonum Beni vurun Bu sevdayı ansızın durdurun Beni vurun Bitsin bu tek kişilik oyun Yoksa ölmekten beter olurum *** Bu yıkık adam ben değilim Asırlardan beri ben böyle değildim Şimdi ne yediğim ne içtiğim Fayda vermiyor sadece bakar oldu gözlerim Ben eskiden böyle değildim Düşünce anlıyor insan Deliler gibi seviyorum diyenlere gülerdim Ben eskiden böyle değildim Şimdi beni sabahsız geceler paklar Nerede akşam orada sabahlar Düşünce anlıyor insan Meğer kara sevda adamı ummadığı anda haklar Şimdi beni isimsiz sokaklarda bulun Tarifsiz adreslerde Adımı sorun Beni şimdi vurun Belki bu aşka başka bir dünyada karşılık bulurum *** Şimdi beni vurun bitsin bu tek kişilik oyun Bu aşkı bitirecek kadar güçlü değilim Ve ona tekrar gidemeyecek kadar yorgun Beni vurun bu aşka bir nokta koyun Beni vurun yoksa ölmekten beter olurum Beni vurun onun yeşil gözlerinde ölmek olsun sonum *** Sahipsiz bir aşk benimkisi Bir yere gitmeyen bir yol, isimsiz bir sokak Bir sokak kedisi biraz ıslak, biraz da korkak Ansız bir aşk, çaresiz bir hastalık Ve zamansız duran bir kalp Bütün demirleri atıyorum Ve gemileri bu limanda yakıyorum Artık yolculuk yok günbatımında başka limanlara Ve sabahları başka kokularda uyanmak Bütün demirleri atıyorum Ve gemileri bu limanda yakıyorum Artık yolculuk yok günbatımında başka limanlara Ve sabahları başka kokularda uyanmak Gemileri yakıyorum Ve onun okyanus yeşili gözlerinde batıyorum