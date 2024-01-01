Uğur Arslan

Kanka Şarkı Sözleri
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Güneşin çocuklarıydık
Yalın sevdik, ağladık
Kimsenin namusuna
Yan gözle bakmadık
Kankaydık
Ağır adamdık
***
Gün doğmak bilmedi
Gözü kara gençliği
Karanlıkla boğuşurken harcadık
Güneşin çocuklarıydık
Gün görmedik
Ay ışığında yandık
***
Oturup sabahladığımız geceler
Anlatıp güldüğümüz
***
Uğruna ölecek sevgili bulamadım diye ağladığımız
Aynı kızı sevdiğimizde